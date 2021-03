Artesanía, tradición, sostenibilidad, folclore, slow fashion... Son algunos de los adjetivos que utiliza Raquel Sánchez Silva para describir a Leandro Cano, protagonista de la nueva entrega de “10 vestidos”. Es todo un referente de la nueva moda española y artista de las formas y el tejido. Nació en Ventas del Carrizal, Jaén, y trata las prendas con absoluto mimo, como si fueran auténticas obras de arte. Trabaja con los materiales de la tierra y nunca olvida el proceso artesanal. Leandro Cano nos transporta hasta el campo con un objetivo claro porque es donde él se siente libre: “Nuestra marca tiene mucho que ver con la naturaleza, el verde, no somos muy urbanistas”.

De los primeros en vestir a Lady Gaga

En esta charla distendida entre nuestra presentadora de Maestros de la Costura Raquel Sánchez Silva y el diseñador Leandro Cano, hemos descubierto que el modisto fue uno de los primeros en vestir a Lagy Gaga.

El vestido que lució la cantante pertenece a la colección “Anima” de inspiración barroca y romántica. Cada pieza es una oda a la arquitectura donde sus raíces andaluzas impregnan cada diseño.

Es un vestido acolchado, muy especial y con un volumen muy característico de Leandro Cano. Cuando le llamaron para vestir a la cantante no se lo creía: “Fue todo muy raro. Me estuvieron llamando varias estilistas. Cuando me llamaron no me lo creía. Al final me mandaron un burofax".

Además de ganar en 2017 Who’s on Next, Leandro Cano acumula grandes premios como el “Samsung Ego Innovation Poject” y el premio “Designer of tomorrow” entre otros.