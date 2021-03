Mònica Roca, "Em sembla molt interessant que la CUP entri al Govern"

La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, s'ha mostrat partidària d'un govern fort i cohesionat en el qual hi participi la CUP: "Perquè les diferències sumen". Roca ha criticat la falta de cohesió del govern anterior "teníem dos partits en lloc d'un govern" i demana valentia i un full de ruta comú.

Mònica Roca ha dit que la Cambra treballarà perquè els fons europeus no els capitalitzi la gran empresa deixant a les PIMES sense possibilitat d'accedir-hi: " N'esperem molt dels fons europeus i tenim la por que no acabi arribant a la petita empresa ". Roca ha recordat que dels 140 mil milions d'euros , la meitat són a fons perdut i que a Catalunya li correspondrien entre 20 i 30 mil milions .

"El millor per Catalunya és ser independents"

La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona ha recordat que van néixer com a candidatura netament independentista de la ma de l'ANC: "Es deia que l’empresariat no ho era, i això no és correcte, nosaltres vam guanyar les eleccions". Roca ha dit que malgrat ser una candidatura independentista treballen per a totes les empreses i no han polititzat la Cambra.