Es curioso.

A veces creemos que nuestra existencia no tiene sentido

y no vale la pena.

Es sorprendente cómo la desaprovechamos

y entramos en dinámicas y rutinas absurdas.

De repente, un día, sin más, pensamos: "No soy feliz.

He desaprovechado mi existencia".

No seáis tontos. Aunque no os lo creáis sois felices.

Os lo digo yo, que en una semana lo he perdido todo.

Antes, yo era feliz.

Pero no era consciente de ello.

¿No me creéis?

(Música rock)

Este soy yo. Hace una semana tenía pareja, dinero,

negocio propio. La vida me sonreía. Era feliz.

En cambio ahora aquí me tenéis, intentando salvar la vida.

Ya sé lo que estáis pensando: "¿Qué narices ha hecho este tío

para encontrarse en esta situación?".

No os preocupéis. Pronto lo descubriréis.

(Música rock)

(Caja registradora)

Los ojos bien abiertos.

Espérame aquí.

¿Daniel Fonseca? (NERVIOSO) Sí, sí. Soy yo.

Policía. (ASIENTE)

Vengo a hacerle un par de preguntas.

No hace falta. Soy culpable.

Espósalo. -Las manos atrás.

-Ni abogado ni llamadas. -Nos quiere engañar.

-¿Tú crees? -Claro. Quiere ganar tiempo.

-¿Para qué? -Para colocar la mercancía.

-No actúa como un traficante.

-¿No? Se aprovecha de tus dudas para rematar el tema.

-El tío sabía lo que tenía que hacer. Está claro.

-Joder. Mercancía de primera, Rojas. -No. No es nuestro hombre.

-¿No? Déjame interrogarlo. Le haré cantar.

-No. Yo lo interrogaré. Tú observa y aprende.

¿Estamos?

-Se nos va a escapar y perderemos el caso. Es de manual.

-Qué cruz.

¿Por qué lo ha hecho?

Por amor. ¿Por amor? ¿A una chica?

Sí. Hábleme de la chica.

Es una larga historia. Adelante. Soy todo oídos.

(Música romántica)

Perdón. ¿Una mesa a nombre de Mónica?

Sí, señor. Es esa. Perdón. Me he retrasado otra vez.

(RÍE) Como siempre. No pasa nada.

Mónica, por favor, con todo lo que te ha hecho.

Perdona, ¿nos conocemos? No.

¿Quién es? Pasaba por aquí, me ha pedido

algo para comer y he dicho: "Siéntate. Te invito a cenar".

Se llama Pablo. Dani, Pablo. Pablo, Dani.

Muy maja tu chica, Dani. Muy maja.

¿Y habéis cenado juntos?

Oiga, joven, ¿en lugar de ofenderse no debería pedir disculpas a Mónica?

-Qué morro tienes. Perdonen, ¿quiénes son?

Estaban cenando justo aquí y son una joya.

¿Sabes qué? Hoy celebran sus bodas de plata.

25 años juntos. ¿No es fantástico? Es excelente.

¿A usted le parece que eso no es...?

Mónica, creía que cenábamos solos tú y yo.

Es que hoy cumplimos cuatro años.

¿Cuatro? No son cuatro, Dani. Son seis.

¿He dicho cuatro? Quien dice cuatro dice seis. No nos pondremos así

por un año. Habíamos quedado a las 21:30.

Son casi las 23:00. ¿Cómo puede llegar tarde?

¿Es que no lleva reloj? -Claro que lleva reloj.

Un Rolex de oro. Se lo regaló ella cuando cumplió los 30.

-Mira cómo se lo agradece: llegando tarde a la cita.

¿Les has contado que tengo un Rolex?

¿Por qué no? ¿No estás orgulloso de mi regalo?

Claro que sí, claro que sí. ¿Entonces? ¿Por qué no lo llevas?

(APURADO)

Entonces no tendría ninguna excusa para llegar tarde.

Paco... Pablo. Pablo. Mi nombre es Pablo.

(NERVIOSO) Ahora que has cenado con mi novia,

has tomado postre; ya pago yo, tranquilo, ¿puedes largarte?

Dani. Intimidad nos vendría bien.

Dani, ¿dónde está el Rolex que te regalé?

¡No...! Perdona. No sé dónde está el Rolex.

No sé si me lo he dejado en la tienda o en casa. No sé.

¿Qué pasa?

¿Por qué me miras así? ¿He hecho algo mal?

De acuerdo. Justo aquí.

Todo se precipitó a partir de este preciso momento.

Yo no le veo la relación.

Ya va, ya va. No me dejáis hablar.

El dinero de una gira para hacerte el mejor regalo de tu vida.

¿Y tú? Ni siquiera sabes dónde lo has dejado.

Realmente no te importo. No me dejas otra opción.

Me gustaría que no fuera así, pero... tenemos que hablar.

¿Una copita?

-¿La chica le deja plantado y eso justifica que atraque una joyería?

-Alonso, escucha. -No. Nos la está colando.

-Te ordeno que te calles. -Nos ha soltado el rollo de la chica

y, mientras, su cómplice debe estar cruzando la frontera.

¿Qué frontera? Silencio.

-Ya está bien. Vamos a calmarnos, y usted vaya directamente al grano.

Si le he dicho que es una larga historia.

No me fío ni un pelo de estos dos.

Decían que teníamos tiempo, y ahora, que vaya al grano.

He confesado demasiado pronto.

De acuerdo. ¿Qué hizo después? Fui a ver a un amigo de confianza.

(SUSPIRA)

No sé. No sé, estoy desesperado.

No sé qué hacer. No duermo, me falta el aire.

Tengo que recuperarla. Pero ya. Tengo que recuperarla ya.

Ayúdame. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?

Primero quiero que te relajes.

Dani, si no te relajas no puedo ayudarte.

La psicología requiere método,

análisis, reflexión.

Así. Mucho mejor.

Pensemos con la cabeza, con lógica. Muy bien. La lógica, sí. ¿Qué hago?

Recuperar el Rolex. La quiero a ella, no el Rolex.

Si te ha dejado por el Rolex, el Rolex te permitirá recuperarla.

¿Tú acabaste la carrera? Sí. Bueno, me faltan las prácticas

de alguna optativa, pero las sacaré. La voy a acabar.

Soy tu conejillo de indias. No eres psicólogo ni un amigo.

Te he dado un consejo razonable. Hay que ser psicólogo

para entenderlo. Mónica te ha puesto a prueba.

Es actriz. Su fuerte es fingir.

De acuerdo, de acuerdo. Sí, está un poco loco. A veces,

aunque no lo parezca, tiene buenas ideas.

No, pues no lo parece. -¿Te quieres callar?

No, si tiene razón.

Hazme caso: el Rolex. Elías, no sé dónde está.

Lo he buscado en casa, en la tienda y en la furgoneta. No está.

Túmbate. Túmbate.

Te hipnotizaré.

¿Qué? Tu subconsciente nos dirá

dónde está. ¿No se lo puedes preguntar

directamente? Lo siento, pero no me fío de la hipnosis.

Tranquilízate. Si estás tenso, el subconsciente no se manifiesta.

Tú quieres recuperar a Mónica, ¿no?

Nada de agujas. Sin agujas. Sabes que odio las agujas. Lo sabes.

Mi abuela era enfermera. De pequeño, la muy bruja me dejó

el culo como un colador. Un poco de tos: inyección.

Unas décimas de fiebre: media docena de inyecciones.

Desde entonces odio las agujas.

De acuerdo, nada de agujas. Nada de agujas.

Mira fijamente al péndulo.

Tienes sueño. Mucho sueño.

No mires. No mires.

Ahora.

Gracias. Felicidades.

Hostia, ¿un Rolex? Sí.

¿Es de verdad? Pero vale una pasta. Tú vales mucho más, amor.

Y los 30 se cumplen una vez en la vida.

Ven aquí.

Bien, un momento.

No. Tú quieta.

Hostia, tío, ¿qué haces? Vuelve a activarla. No seas cabrón.

¿Recuerdas por qué estamos aquí? Fíjate bien cómo es el Rolex.

Es que no lo veo.

Es que ni siquiera te lo grabaste en el subconsciente.

Perdona, pero el Rolex me encantó. Tú, con tu hipnosis de pacotilla

no te enteras. Vale, está bien. De acuerdo.

Vosotros seguid con vuestras cosas.

¿Qué ha pasado? No, nada, amor.

¿Qué más?

No, no. No, no. Que no te importa, Elías.

¿Ves por qué no me gustan los psicólogos?

Al menor descuido se te meten en la cama.

Solo quiero ayudar. ¿Que solo quieres ayudar, capullo?

¿Por eso invades mi intimidad? No me gustan los tríos.

No soy ningún maníaco ni perturbado. Díselo, Mónica.

¿Qué pasa, dudas de mí? ¿Es normal esto?

Si dudas es mejor que lo dejemos. Te apañarás.

No, no, no. Elías, perdona. Estoy hecho un lío. No sé qué digo.

Por favor, no te vayas. Perdón. De acuerdo. esta vez te perdono.

Recapitulemos: el Rolex existe, te lo dejaste en la mesilla

y no has sabido más. Sí.

Ya lo encontraremos. No habrá ido lejos.

Cuéntame más cosas de Mónica.

¿Qué te hable de Mónica? Pero si está aquí.

Mónica está aquí, pero a través de tu subconsciente.

Ni se va a enterar. Claro que me enteraría.

Formo parte del sueño. ¿Te he avisado o no?

Menos mal que no he dicho nada.

Este no es el lugar adecuado para tener confidencias. Vámonos.

Ella te ha plantado sin más. El Rolex es la excusa,

pero la verdadera razón es otra. Estoy seguro.

Me dijo que no me importaba y que solo me quería a mí mismo.

¿Eso te dijo? Puro teatro. Que no, que me lo dijo.

Si no te lo crees, compruébalo.

No te importo nada, Dani. Cada vez lo tengo más claro.

Solo te quieres a ti. Hostia, cómo está el patio.

Ya ves. Total por llegar un poco tarde y perder el Rolex.

Le ha cambiado el carácter. Es más exigente.

Mónica te ha mandado un mensaje. Espera tu respuesta.

No me ha mandado ningún mensaje. Me ha mandado a la mierda.

Por perder un Rolex. No seas iluso.

Las mujeres quieren que interpretemos sus mensajes.

Tienen su lenguaje. Además, Mónica se gana la vida fingiendo.

Te haré unas preguntas, ¿vale? Vale.

Cuando vas con ella por la calle, ¿se para si ve niños en el parque?

Siempre. Siempre.

Siempre. Siempre.

¿Te ha planteado alguna vez iros a vivir juntos?

A todas horas. A todas horas.

¿Te dice cómo debes vestir, qué colores te favorecen

o qué corte de pelo le gusta más?

Qué pregunta más estúpida. ¿Qué mujer no hace eso?

Perdón. Perdón.

¿Me has oído? ¿Crees que esta camisa la elegí yo?

¿Y que me gusta este estampado? No hay duda.

Síndrome de Steicher Livingstone.

Perdona, ¿cómo has dicho? ¿Streching qué?

Síndrome de Steicher Livingstone.

Gracias, Elías. Sí.

Stechton Livingson. Fron. Ton. Con guion intercalado.

Ya que estamos, ¿me podrías pasar el teléfono de tu amigo psicólogo?

-Alonso, es un interrogatorio. -Ya lo sé. Es que es muy importante.

No tenía ni idea de que por dar una opinión a tu pareja o marido

tengas que padecer este síndrome. -No puedes confabular así

con un detenido, ¿lo entiendes? No es amigo tuyo. No es un colega.

Es un traficante.

¿Traficante? Oigan, que no soy un traficante. No soy traficante.

Un ladrón, como mucho; pero de traficante ni hablar.

¿Qué se han creído estos?

Te declaras culpable y, venga, toda la mierda encima.

A ver si nos aclaramos. ¿Es usted culpable o no es culpable?

Claro que soy culpable. ¿Entonces?

Soy culpable, sí, pero por haber robado un número.

(AMBOS) ¿Un número?

¿Puedo seguir con la historia? Sí, sí, claro. Continúe.

Era de oro. Eso seguro. (ASIENTE)

Los modelos pequeños son de mujer. Claro. El mío era de los grandes.

Sí, pero el modelo exacto no sé cuál es.

¿Tiene que ser idéntico? Sí, sí. Tiene que ser el mismo.

Me juego mucho.

¿Si me llevo los cuatro me haría algún descuento?

La suerte no es una opción.

Joder, pero eso es mucho dinero. -¿De dónde sacó tanto dinero?

Eran todos mis ahorros. Y pedí un préstamo.

A un banco.

(CON DESPRECIO) -A un banco, Alonso. No seas tonta.

Recurrí a una prestamista.

(SUSURRA) Rafaela Cortés.

¿Rafaela Cortés, la Malagueña?

Rafaela Cortés es una mafiosa muy peligrosa.

¿Lo sabía? Sí, pero necesitaba el dinero.

Disculpe, tengo a gente esperando. (HOMBRE CARRASPEA)

Perdone, perdone. Lo siento.

No tenía otra opción.

Al fiscal no le gustará que usted tenga tratos con esa gente.

-No ha dicho que negociara con esa gente. Ha dicho que pidió

un préstamo. No es lo mismo. -Escucha, ¿de qué lado estás?

-Somos policías. Debemos ser justos. Me pongo en su lugar y le entiendo.

Su novia tenía el síndrome del... Steicher Livingfronton.

Eso. Que, según como se mire, la víctima es él.

-Basta. Yo dirijo este interrogatorio.

¿Estamos? Estamos, estamos.

¿Estamos? Estamos, estamos.

Continúe.

Niño, ¿cuánto dinero has prestado? 10 000 euros. Está todo en regla.

¿Lo conoces de algo? Sí. Bueno, no mucho.

Tiene una tienda. Mira, a veces le hemos comprado cosas.

Un día pasé por ahí, le dejé una tarjeta...

¿Y los intereses? ¿Qué intereses? Si le prestamos

el dinero ayer, mamá. Te he dicho mil veces

que, cuando se presta dinero, lo primero es descontar el 20 %.

2000 euros. Nos debe 2000.

Si ayer le prestamos 10 000 euros y hoy le quitamos 2000

se va a quedar con 8000. Va a perder dinero antes de empezar.

De eso se trata, mi alma. De quitarle cuanto antes todo.

Ese es nuestro negocio. ¿No lo comprendes?

Comprendo, pero...

¿esto que hacemos, mamá, es legal?

De eso no te preocupes tú. De las cosas legales me encargo yo.

Ve a ver a tu amigo y le cobras los intereses.

Si no te paga le partes algo para que no se le olvide.

Ya lo sé, ya lo sé. Estrictamente no puedo explicaros

esta escena porque no estaba en la conversación.

Si nos ponemos estrictos, ¿cómo puede ser que hable

con vosotros durante la película?

Ya estamos aquí. ¿Veis qué bien?

Otra vez liados con la hipnosis.

La idea es simple. Quiero que su subconsciente nos diga

el modelo de Rolex que necesitamos.

¿También puedes hacerlo? ¿Si puedo hacer qué?

(SUSPIRA)

(Música suave)

Hostia, Elías, como no sea uno de estos me mato.

No sabes la pasta que me he gastado.

Calma, un poco de calma.

(Música suspense)

Es este. El mismo peso, el mismo tacto. Es este.

Perfecto. Perfecto. ¿Perfecto? ¿Qué pasa?

Lo tenemos. ¿Lo tenemos?

¿Seguro? Completamente.

Tu subconsciente nos ha dicho cuál es el Rolex auténtico.

Ahora te vas a ver a Mónica y le dices:

"Nena, vengo a pedirte otra oportunidad".

(BURLÓN) Cuando ella diga: "Primero quiero ver el Rolex",

se lo das. Y alucinará.

Dani, ¿qué quieres? Por favor, dame otra oportunidad.

No, ya no quiero más palabras. No quieres más palabras.

Por eso he hecho algo por ti.

Lo he recuperado.

¿De verdad?

Anda, pasa.

¿Lo habéis visto? A-lu-ci-nada.

No creas que ha sido fácil conseguirlo.

¿Dónde estaba? Estaba convencido

de que me lo había dejado en la tienda. Pero no estaba.

Dejé el apartamento patas arriba y nada.

Pensé: "A ver, Dani, algo que te gusta tanto, que tiene

tanto valor para ti no tiene sentido que lo hayas perdido".

Le hice unas preguntas a Elena, la de la tienda.

Y pensando, pensando se dio cuenta de que se lo había metido

en el bolso por equivocación. ¿Te lo puedes creer? Te juro

que estuve a punto de despedirla. No lo hice porque te cae bien.

Sabía que algo había pasado, que no tenía sentido.

¿Has hecho esto por mí? Esto y mil cosas más haría por ti.

Me cuesta tanto enfadarme contigo.

Te quiero.

Bueno, ¿qué? ¿Qué?

¿Me perdonas?

No sé, me lo voy a pensar.

¿Te lo vas a pensar? No te lo pienses mucho,

que cuando te pones dura me encantas.

Venga, hagamos las paces que me has tocado la fibra.

Este reloj es muy especial. ¿Sabes por qué?

¿Porque nos ha unido? Sí, por eso también.

Para mí es especial porque el final del número de serie coincide

con el día que tú y yo empezamos a salir.

Cuando lo vi lo compré. No sabes la ilusión que me hizo. Mira.

Qué casualidad, ¿no?

Dani, ¿qué pasa?

¿Te encuentras bien?

Este número no...

Dani, ¿de dónde ha salido este reloj?

Rápido, frase de emergencia. Rápido.

"Te lo puedo explicar".

(BALBUCEA) Te lo puedo explicar.

¿Entienden ahora por qué era importante aquel número?

Claro.

Ahora agarraos, que vienen curvas.

Te lo puedo explicar, te lo puedo explicar.

(Timbre)

Ángel, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar.

Pasa. Estaba haciendo algo de cena. ¿Me quieres acompañar?

No, no. Vengo a hablar de negocios. Me debes 2000 euros.

¿Cómo? Sí, me debes 2000 euros

de los intereses del dinero que te presté ayer.

Lo siento. No te lo dije, pero mi madre es muy muy exigente.

Ángel, no tengo 2000 euros.

El dinero que me dejaste lo he invertido y te lo iba

a devolver a plazos: una cantidad fija cada mes. ¿No quedamos así?

¿Qué pasa?

Te veo más preocupado que yo, que ya es decir.

No puedo volver a casa con las manos vacías.

Mi madre dirá que soy un desastre de hijo y me ha dicho

que si no tienes los 2000 euros te tengo que romper algo.

Toma, rompe este plato y llévaselo a tu madre hecho añicos.

Creo que no lo has entendido. Quiere que te rompa un hueso.

¿Por qué quiere tu madre romperme un hueso? No la conozco.

Para que recuerdes que nos debes 2000 euros de intereses.

Ya sé que os debo 2000 euros. No se me va a olvidar.

Tranquilo, que lo recordaré tres veces al día.

Mira, tío, lo siento mucho. Si no tienes los 2000 euros,

tengo que romperte algo: una pierna, un...

un brazo.

Deja eso, animal. Deja eso. Ángel. No, no.

Ángel, deja eso. Hostia.

Era romper, no cortar. ¿Un dedo no puede ser?

No. No, no, no. Mi madre es muy exigente. Es del sur.

Una mano. Ni un brazo ni un dedo. Una mano.

Hecho. Hecho.

Una mano, una mano, una mano.

Por mi parte te ofrezco facilidades. No quiero que pienses que es

una cosa personal. Lo comprendo.

Entiendo lo del carácter de los del sur.

¿Sí?

A mí me gustaría ser un poquito menos del sur.

Pero no se lo puedo decir a mi madre porque, para ella, los orígenes,

la familia son muy importantes. Te entiendo.

Ángel, ¿qué vas a hacer? Es para poner un poco de anestesia.

Una cosa es romperte una mano y otra es hacerte daño porque sí.

Esto no se lo diremos a mi madre. Quedará entre tú y yo.

No me vas a pinchar con esa jeringuilla.

¿Te rompo la mano sin anestesia? Aparta.

Ángel, Ángel, Ángel. ¿Qué pasa?

Que me he olvidado la maza.

¿Qué? Elige.

Ese.

Venga.

Va. Respira, que esto ya lo has hecho más veces, hombre.

Joder.

Si le rompió la mano, ¿por qué lleva el brazo escayolado?

Espere. Aún no hemos llegado a esa parte.

(Timbre)

Dani, ¿qué te ha pasado en la mano? Nada. Efectos colaterales.

Vamos a lo que importa.

El reloj original tenía un número de serie.

Eso, Mónica, no tiene por qué saberlo.

¿Quién se fijaría en el número de serie?

Nadie se fijaría, salvo que las últimas cuatro cifras

coincidan con una fecha como de cuando empezamos a salir.

Joder. ¿Qué dices? Sí.

Hostia. Eso es un golpe bajo. Un golpe bajo.

Joder, eso se avisa. ¿Se avisa?

Mónica me ha vuelto a mandar a la mierda, y con agravantes.

Se ve que soy un farsante.

Tranquilo. Tengo un plan.

Ya estoy temblando.

Hostia, no soporto que hagas eso. ¿El qué?

Coño, hablamos tú y yo. No hace falta que los pongas de tu lado.