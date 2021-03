Pablo Guerrero se despide de la música con un último abrazo

Tras más de 50 años de trayectoria musical, el cantautor y poeta extremeño Pablo Guerrero pone fin a su carrera con un último disco. Bajo el título de Y volvimos a abrazarnos (Duetos Inesperados), este álbum cuenta con la colaboración de grandes músicos del panorama musical español. Nombres como Luis Mendo, Olga Román, Javier Paxariño y José María Guzmán acompañan a Pablo en esta banda sonora de despedida, la despedida de una de las carreras más largas y profundas de la música española.

Este mes se ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para financiar la grabación y producción de este disco. Una campaña en la que ya se han registrado más de 100 aportaciones, casi la mitad de la cantidad necesaria para su éxito.

Este adiós, según nos ha contado Pablo en De Pe a Pa, no responde a una incapacidad o malestar físico. Más bien lo contrario: él afirma encontrarse muy bien. Su despedida se debe a motivos más profundos. "Ya he dicho muchas cosas. Y las cosas que he dicho están ahí; en mis discos, en mis libros de poemas..." El artista expresa su deseo de seguir escribiendo, pero no poesía, sino más bien reflexiones y anécdotas. "Después de tanto tiempo pateando los pueblos de Extremadura y toda España, tengo muchas que contar."

Y volvimos a abrazarnos contiene 12 temas que llevan escritos "desde hace dos años", afirma Pablo Guerrero. Sin embargo, cree que también se trata de un disco pospandemia. A pesar de la situación que estamos viviendo, él cree que vamos a salir de ella "queriéndonos un poquito más". Confía en que la humanidad "aprenda la lección" y experimente "un cambio profundo en la manera de relacionarnos con la naturaleza y los demás", porque según él "todos dependemos de todos".

Sacando a relucir su faceta más comprometida con el medio ambiente, afirma con convicción: "Tenemos que aprender a vivir a favor de la Tierra. Como dicen los jóvenes, no hay planeta B".

La campaña de micromecenazgo para 'Y volvimos a abrazarnos (Duetos Inesperados)' de Pablo Guerrero continuará aceptando contribuciones hasta el próximo 13 de abril.