El músic Gerard Quintana visita el Cafè d'idees de Gemma Nierga per presentar-nos la seva darrera novel·la, L'home que va viure dues vegades, Premi Ramon Llull 2021. El cantant de Sopa de Cabra ens parla de l'obra, però conversem amb ell de molt més: ens explica d'on ve la seva afició per la literatura, parlem de com està vivint el sector de la música la crisi provocada pel coronavirus i ens revela qui vol que sigui el futur conseller de Salut de Catalunya.

L'home que va viure dues vegades L'home que va viure dues vegades és la segona obra literària de Gerard Quintana, amb la qual ha guanyat el Premi Ramon Llull 2021. Es tracta d'una novel·la "tant complexa i tan senzilla com la vida", diu l'artista, sobre algú que ho perd tot i s'ha de reconstruir i reformular la seva realitat. Té una "mirada vital", que ens parla de les segones oportunitats, de l’amor incondicional i dels somnis que ens sacsegen, on "algú que no té camí el crea més enllà de la pròpia realitat", segons explica l'autor. “☕️ @gerardquintana explica quin món trobem a 'L'home que va viure dues vegades', Premi Ramon Llull 2021 | @columnaedicions



��️ "Alguns personatges duren un instant, però ens marquen tant com succeeix a la vida".@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/UScXihNKJo“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2021 A L'home que va viure dues vegades busca "confiança" i ha fet un exercici d'introspecció: "M'he vestit de miner i he entrat a les meves cavernes". En aquest sentit, Quintana reitera que la novel·la versa sobre les segones oportunitats i la construcció de la realitat. “��️ "M'he vestit de miner i he entrat a les meves cavernes. I he buscat aquells camins que no vaig prendre".



☕️ @gerardquintana ens parla de 'L'home que va viure dues vegades', Premi Ramon Llull 2021 @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/EAPjFJ4Jn5“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2021

La literatura com a refugi Gerard Quintana també revela que ha estat un aficionat de la literatura des de ben petit, quan estava envoltat de llibres i ja volia ser escriptor, dins de la lògica del "noi introvertit" que era: "És el que he estat fent sempre. Porto trenta-cinc anys escrivint lletres". El cantant reconeix que de petit i de jove era molt tímid, tenia problemes de comunicació i episodis de tartamudeig, per la qual cosa els llibres li servien de "refugi", el que també veiem reflectit en la seva darrera obra literària. “��️ "Era molt tímid, tenia problemes de comunicació. Els llibres eren el meu refugi".



☕️ @gerardquintana ens explica quan va començar la seva afició per la literatura.@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/5fosGrqYCF“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2021