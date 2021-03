Les 'dark kitchens' i el negoci del menjar a domicili

El sector de la restauració ha hagut de reinventar-se a causa de la pandèmia. Molts restaurants, per sobreviure, s’han vist obligats a endinsar-se en el negoci del menjar a domicili en un temps rècord. Les xifres són demolidores: durant la pandèmia s’ha registrat un creixement del 60% en les entregues de menjar a casa.

De la mà d’aquest increment s’ha popularitzat un nou model de negoci: les dark kitchens, cuines fosques (o ghost kitchens, cuines fantasma), cuines on es prepara menjar a domicili a l’engròs sense cap restaurant físic associat.

Fins ara el negoci del menjar a domicili depenia de tres peces: el restaurant, l’aplicació de mòbil i el repartidor. Però amb la pandèmia i l’auge del menjar a domicili, les aplicacions que ofereixen delivery han obert les portes a substituïr una de les peces més importants, com és el restaurant.

Realitats diferents sota un mateix concepte

Tanmateix, sota l’etiqueta dark kitchens hi trobem models de negoci ben diferents. Podríem separar-les en dos grans grups, segons la propietat. D’una banda, existeixen les cuines de grans multinacionals del menjar a domicili. En aquests casos, la multinacional ho fa tot: produeix, comercialitza i distribueix.

De l’altra, trobem les plataformes mitjanes i petites. Són cuines dedicades a repartir menjar a casa però més modestes. Poden ser restaurants físics que creen la seva pròpia cuina fantasma per gestionar les entregues a domicili, o bé altres cuiners que la lloguen per hores abans de poder obrir un negoci físic.

Aquest és el cas de Massa, un projecte de cuina compartida que el seu propietari, l’Éder Piovezana, prefereix definir com a coworking gastronòmic. “És un obrador on la gent ve a preparar el menjar. Hi ve gent que vol iniciar un negoci propi i, abans de fer tota la inversió inicial de la cuina, el que fan és treballar des d’una cuina compartida per acabar de validar el seu projecte”.

La seva idea, tanmateix, no era així des d’un principi. Ell tenia al cap un projecte per fer empanades, però aviat es va adonar que podia compartir el seu obrador amb altres persones i compartir així les despeses associades. “Ara som 12 empreses i tenim 4 taules de treball funcionant en horaris rotatius”.