Valeria ha pasado semanas escribiendo y esperando desesperada la vuelta de su marido, Rodrigo, desaparecido tras la explosión de un laboratorio en Barcelona en extrañas circunstancias. Pero el tiempo empieza a curar y, justo cuando la joven empezaba a hacerse a la idea de que quizás nunca volvería y empezaba a asumir que se había enamorado de David, su marido vuelve sin avisar. Y lo hace de la peor mano posible: Genoveva.

El químico le ha pedido a su esposa que vuelvan a ser la pareja perfecta que eran antes de separarse, pero ahora Valeria no es la misma y, aunque sigue queriendo a su marido, no puede obviar que se ha enamorado perdidamente de David. ¿Con quién se quedará? De momento no lo sabemos, pero vamos a repasar cómo ha sido la extraña y accidentada llegada de Rodrigo al barrio que ha puesto la vida de Valeria de nuevo patas arriba. ¡Dale al play!

Un beso de enamorados Tras conseguir que el joven Rodrigo vuelva de Alemania, Genoveva insiste en que espíe a su esposa para que vea con sus propios ojos lo que está pasando: Valeria y David se han enamorado. “DIRECTO ��| SE VIENEN COSITAS.



— Acacias 38 (@acacias38_tve) March 8, 2021

Rodrigo se escapa El químico consigue escapar de Cuevas y acude corriendo a ver a su esposa, que cae desmayada en cuanto lo ve. “DIRECTO �� | ¡Valeria se desmaya al ver a Rodrigo por primera vez desde que él desapareció!



— Acacias 38 (@acacias38_tve) March 10, 2021

Su primera conversación Tras tanto tiempo separados, Valeria y Rodrigo tienen la conversación que se debían después de tanto tiempo.