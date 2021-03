L'executiva de Junts per Catalunya decideix aquest dilluns el seu candidat a la Presidència del Parlament. Una decisió que arriba només un dia abans que se celebri el ple de constitució de la cambra catalana. Aquest dimecres la mateixa formació anunciava que triarien la seva proposta per presidir el Parlament "a través de procediments de validació interna" de la formació.

Entre Borràs, Budó i Geis Entre els noms que la formació liderada per Carles Puigdemont tenia sobre la taula hi havia el de la mateixa cap de llista del 14F, Laura Borràs, tot i que fonts del partit han reconegut la seva reticència a assumir el lloc perquè prefereix ocupar responsabilitats dins el proper Govern segurament com a nova vicepresidenta. Les altres figures que s'han discutit passen per l'actual consellera de Presidència i portaveu de l'executiu català, Meritxell Budo, la que va ser candidata per Girona, Gemma Geis, o el fins i tot l'actual vicepresident del Parlament, Josep Costa, que finalment ha renunciat a ser diputat després d'haver rebut el veto d'Esquerra Republicana. La cap de llista de Junts a Girona, Gemma Geis, es postula com a candidata a presidir el Parlament

Tercera trobada a contrarellotge Mentrestant, ERC, JxCat i la CUP espremen al màxim les negociacions. Després de la reunió sense acord d'aquest dimecres, les tres formacions han tornat a citar-se. L'aposta de la CUP és no només per tenir per primera vegada un representant a la Mesa sinó que fins i tot han proposat formalment un candidat a presidir-la: el diputat per Lleida Pau Juvillà. La segona trobada a tres bandes d'aquest dimecres tampoc va servir per desencallar el tema, més tenint en compte que el mateix Puigdemont defensa públicament la legitimitat de Junts per assumir la presidència del Parlament com a segona força independentista. ERC, JxCat i CUP segueixen sense posar-se d'acord sobre la presidència del Parlament