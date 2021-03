A només dos dies perquè es constitueixi el Parlament encara no hi ha acord a la vista, ni per la mesa ni per la investidura. Aquestes darreres 48 hores les negociacions seran intenses, sobretot entre els grups independentistes. La CUP, ja ha posat nom al seu candidat a presidir el Parlament: Pau Juvillà, Un càrrec que també es disputa Junts per Catalunya que aposta, segons ha deixat entreveure el mateix Carles Puigdemont, per Laura Borràs.

La CUP proposa a Pau Juvillà com a president del Parlament La Cup ha proposat formalment aquest dimecres al seu diputat per Lleida, Pau Juvillà, com a nou president del Parlament. Els cupaires creuen que seran els garants perquè “es pugui parlar de tot sense censura” i el TC no interfereixi en la cambra catalana. Ara be, no descarten acabar votant la candidata de JxCat, segons ha reconegut la diputada Eulàlia Reguant al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2. Eulàlia Reguant defensa que la CUP són "els millors" per presidir el Parlament

ERC, Junts i la CUP tanquen la segona reunió a tres sense acord ERC, Junts i la CUP s'han reunit aquest dimecres novament de manera conjunta per segon cop però no han arribat a cap acord. Fonts properes als partits han confirmat que continuaran negociant, per la qual cosa es manté la incògnita de qui presidirà el Parlament aquesta legislatura. De moment, les tres formacions independentistes segueixen perfilant “un espai de treball” per pactar una estrategia conjunta al llarg de la propera legislatura. 00.56 min La CUP confirma que proposa Pau Juvillà per presidir el Parlament | Laura Hererro - Ràdio 4 Fins ara els principals punts d’acord han estat els de perfilar una revisó del model policial a Catalunya i abordar la necessitat d’aturar l’allau de desnonaments. Ho ha explicat el diputat, Carles Riera en declaracions a TV3 on ha insistit en tres objectius: que la Mesa del Palrament tingui “majoria independentista”, que assumeixi una “funcó de defensa de la seva sobirania” davant els tribuansl espanyols i que la presidència “no quedi en mans del 155”.