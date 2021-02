Illa proposa Eva Granados perquè presideixi el Parlament

El candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat que sigui el seu número dos, Eva Granados, qui presideixi el Parlament en la pròxima legislatura. Assegura que vol imprimir a la cambra catalana un caràcter progressista, dialogant i allunyat de "frivolitats". "És raonable que el partit que ha guanyat les eleccions tingui la responsabilitat de presidir la cambra”, ha aclarit.

01.04 min El PSC reclama la presidència del Parlament tot i no tenir prou suports | ÀLEX CABRERA - Edició Migdia/Ràdio4

El relleu de Granados com a portaveu del grup parlamentari seria la diputada Alícia Romero, que en l'anterior legislatura s'encarregava de temes econòmics, i que l'acompanyarà com a portaveu adjunt Raúl Moreno, encarregat de qüestions d'àmbit social. Per part seva, l'ara portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret, serà proposat com a secretari per a la Mesa del Parlament, lloc que en l'anterior legislatura ocupava David Pérez.

Eva Granados, actual portaveu del grup socialista al Parlament