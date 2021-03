Maria Barbal, guanyadora del 53è Pemi d'Honor de les Lletres Catalanes

Maria Barbal (Tremp, Pallars Jussà 1949) acaba de ser nomenada Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el prestigiós guardó que atorga Òmnium Cultural des del 1969.

Barbal va aprendre a escriure en català de manera autodidacta i és la setena escriptora que rep aquest premi, després de grans noms de la nostra literatura com Marta Pessarrodona, Isabel-Clara Simó, Maria Antònia Oliver, Montserrat Abelló, Teresa Pàmies i Mercè Rodoreda.

'Pedra de tartera' la va fer popular

Amb el seu llibre Pedra de tartera va obtenir el seu primer gran éxit i el Premi Joaquim Ruyra. D'aquesta novel·la en va parlar l'autora a l'espai Literal, dirigit i presentat per Raimon, a TVE Catalunya.

26.54 min Arxiu TVE Catalunya - Literal - Maria Barbal

Quan Pedra de tartera va arribar a l'escenari, a Maria Barbal li costava deixar d'imaginar les cares dels seus personatges i posar-los la cara dels actors. Però se sentia agraïda i feliç de veure un dels seus textos al TNC. Així ho va explicar a L'Informatiu.

D'altres novel·les que ha publicat són Carrer Bolívia, Bella edat, País íntim, Emma, en la pell de l’altre, A l’amic escocès o Tàndem. Aquesta última ha guanyat també el Josep Pla.

L'escriptora pallaresa té per costum escriure sovint en primera persona. En els seus personatges, majoritàriament femenins, hi fa viure sentiments íntims, els que fan patir les persones per situacions com l'emigració, l'adolescència, l'enamorament... Moltes vegades, siguin homes o dones, acaben per escampar 'la boira' del seu cap i refan la seva vida, veuen sortir el sol.



Cal recordar que Barbal va escriure precisament un llibre de narracions titulat Ulleres de sol. I va ser al programa L'Odissea, presentat per Montserrat Miniobis, on l'autora desgrana un petit apunt de cada conte.