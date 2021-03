La emisora ​​pública suiza SRF ha presentado su propuesta para Eurovisión 2021: Gjon's Tears volará a Róterdam con el tema "Tout l’Univers". Como el año pasado hubiera hecho en la edición cancelada de 2020 con "Répondez-Moi", el artista interpretará un tema íntegramente en francés. Algo poco usual para el país alpino, ya que la última vez que participó en esta lengua fue en el festival de Oslo (2010) con "Il pleut de l'or", de Michael von der Heide.

Sobre Gjon's Tears

Gjon Muharremaj, de 22 años y bajo el nombre artístico de Gjon’s Tears, tenía claro desde los nueva años que su destino era dedicarse a la música. Las lágrimas de su abuelo tras escucharlo interpretar "Can't help falling in love with you" cuando era un niño le inspiraron para crear su nick.

Desde pequeño ha participado en diferentes concursos de televisión, alzcanzado buenos puestos en todas sus participaciones: fue tercero en Albania's Got Talent (2011) y llegó a las semifinales en la edición suiza de Got Talent (2012) y la versión francesa de La Voz (2019).

Veremos si la experiencia en certámenes musicales y la suerte le acompañan también en Eurovisión, donde se enfrentará a su primera prueba de fue en la semifinal del 20 de mayo.

Gjon’s Tears lanzó su primer single "Babi" en 2019, una canción indie compuesta en inglés en la que recupera parte de sus raíces al añadir las partes del coro en albanés.