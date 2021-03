8M: las 8 mujeres como la copa de un pino que colaboran en BESTIAL!

Desde BESTIAL! queremos agradecer y rendir homenaje en este 8M a nuestras colaboradoras: queremos que descubras quiénes son Lucía Asué Mbomío, Mariana Castillo, Inma Garrido, Maria Nicolau, Anna Mayer, Victoria Lozada, Silvia Agüero y Àgueda Vitòria. A todas ellas les agradecemos su esfuerzo, sus ideas y la confianza en BESTIAL!. Sin su talento, nuestras páginas serían mucho menos sabrosas.

Desde Panepanna hace, como ella misma dice, de traductora : “una intérprete, que entiende bien a los de aquí y puede explicarles lo de allí”. Y especifica: “Mi misión en la vida es que no quede ni una carbonara con nata y que se pongan bien las dobles en risotto y en gnocchi”. Si en España no tuviéramos una Anna Mayer, tendríamos que inventarla. En BESTIAL! puedes leer su artículo sobre qué pasta va mejor con cada salsa .

Los españoles necesitamos aprender urgentemente el abc de la cocina italiana antes que nuestros vecinos mediterráneos nos prohiban la entrada al país más rápido que decir ‘pizza’. Pero no nos preocupemos, Anna Mayer ha llegado para sacarnos del error (o, por lo menos, intentarlo).

Tenemos la suerte de leer a Garrido en BESTIAL! y en un buen montón de otros medios: The Objective, Cocinillas, El Comidista, Guía Repsol. Anteriormente, ha trabajado en Jot Down, Vanity Fair y Catalunya Ràdio.

Actualmente participa en programas de radio como El matí y Un restaurant caníbal a Berlín de Catalunya Ràdio y, en la tele, podemos verla repartiendo caña en En línea de La2 . En BESTIAL! nos regaló esta reflexión sobre el arte de cocinar que no te puedes perder.

“Periodista. Tragona. Me interesan la cultura alimentaria y los gatos. El mezcal, mi pastor. Ni musa ni santa, bruja” . Así se autodefine Mariana Castillo , que desde México escribió para BESTIAL! este reportaje sobre cómo la cocina española y mexicana han viajado desde España hasta México , y viceversa.

Victoria Lozada

Todavía pensamos en los nutricionistas como en la policía de la comida: nos van a poner a dieta, nos van a prohibir lo que más nos gusta y nos lo van a hacer pasar mal. Nada más lejos de la realidad en el caso de la joven nutricionista Victoria Lozada, que defiende una forma intuitiva de alimentarse, dentro de unos criterios de alimentación saludable. “No me gustan las dietas, me gusta comer chocolate, y creo en una nutrición sin obsesión”, cuenta sobre ella misma.

Lo ampliaba en su artículo para BESTIAL!: “Obsesión con la salud, no es salud: es obsesión. Desde afuera parece autocuidado y amor propio, pero está disfrazado, es perfeccionismo y cultura de dieta”.

Licenciada en Nutrición y Dietética y máster en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad, Victoria Lozada comunica y divulga en sus redes como Nutrition is the new black con pasión, humor y verdades como puños. ¡Síguela!