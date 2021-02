Nadia Al-Saidi y Jorge Motos, guardianes de los secretos de Tramuntana

En el penúltimo capítulo de La caza. Tramuntana, hemos descubierto algunos de los secretos más oscuros del pueblo. Las piezas comienzan a encajar, tras la detención de Cati, hemos encontrado otro culpable: Malena. La reina de las fiestas ha sabido engañar a todos los espectadores con sus buenas acciones, pero la verdad pronto ha salido a la luz.

Sin embargo, no ha sido el único secreto que hemos descubierto. Samiah, una de las tres adolescentes que protagonizan la serie, ha desvelado una información hasta ahora desconocida. De eso hemos hablado con Nadia Al-Saidi y Jorge Motos en esta entrevista. Los dos han tenido un papel fundamental para descubrir la trama de Can Falgueres: Dani fue el primero en confesar que él y sus amigas fueron violados una noche en la casa de la sierra, y Samiah ha destapado que ella también sufrió abusos reiterados desde los 13 años en Can Falgueres.

Tanto Jorge como Nadia han aplaudido durante la entrevista la fortaleza de sus personajes a la hora de enfrentarse a esos problemas, aunque reconocen que las diferencias a la hora de actuar se basan en el mismo problema: el miedo. "Dani lo cuenta porque tiene miedo y no tiene que perder, está solo en el mundo", dice Motos. Todo lo contrario de lo que le pasa a Samiah: "Ella ha encontrado una familia y tiene miedo de perderla", nos explica Nadia, que se emociona al ver la escena en la que su personaje confiesa todo lo que ha sufrido.