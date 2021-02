Los mejores momentos del séptimo capítulo: "Can Falgueres"

El final de la temporada se acerca y todas las preguntas van encontrando respuestas Los espectadores se han sorprendido con el nuevo capítulo de La caza. Tramuntana, donde una vez más los guionistas han sabido darnos nuestra porción de suspense e intriga. Han sido muchos los descubrimientos de este capítulo, por eso es imposible no destacar la importancia de los personajes de Samiah y Malena. Si quieres saber qué ha pasado con ellas sigue leyendo, si aún no has visto el capítulo y no quieres que te contemos el final, ¡corre a disfrutar de él!

Samiah, una caja de secretos Samiah ha decidido marcharse de Tramuntana después de que Cati la amenzase. La vida para ella no será fácil fuera del pueblo, pero tampoco lo ha sido allí. Eso lo que hemos descubierto en este nuevo episodio cuando Ester y Samiah se han encontrado en una gasolinera. Las dos chicas formaron parte alguna vez de los sucesos que tenían lugar en Can Falgueres. Fueron unos instantes muy difíciles para ambas, Ester tenía dieciséis años cuando lo visitó por primera vez, Samiah solo trece. 02.44 min La caza. Tramuntana - Samiah se encuentra con Ester tras huir de Tramuntana Después de despedirse deseándose suerte, Samiah ha continuado su viaje hacia un lugar mejor, aunque parece una tarea complicada, ya que le tiene pánico al agua. Tras encontrar un pequeño refugio donde al menos poder estar en calma, ha decidido enviarles un mensaje a sus amigas. Un vídeo en el que confiesa que siempre supo más de lo que se imaginaban sobre aquella noche en que sus amigas fueron violadas y sobre Can Falgueres. Sami ha querido contar la verdad ahora aunque cree que llega tarde, ella se siente culpable por todo lo sucedido, en especial por la muerte de su gran amigo Dani. 01.44 min La caza. Tramuntana - Samiah envía un vídeo a Julia y a Bela

Sara, más cerca que nunca de la verdad Siempre hemos sospechado que Caridad era algo más que una vecina de Monteperdido, quizás esto demuestre que no nos equivocábamos. Caridad ha aparecido en la misma habitación de Can Falgueres en la que se encuentra Sara retenida por su padre. Ella ha sido la encargada de ayudar a Sara a rememorar lo que la sargento había enterrado con tantos esfuerzos entre sus recuerdos. 02.57 min La caza. Tramuntana - Sara recuerda lo que sucedió en Can Falgueres Ángel tiene que acabar con la vida de Sara, pero aunque lleven más de veinte años sin verse para él no es nada fácil. Quizás no sea el monstruo que habíamos imaginado o puede que tan solo trate de ganarse la confianza de su hija. Después de soltar a Sara y con una escopeta en la mano, los dos han podido hablar de lo que vivieron en Tramuntana, de lo que Sara vio en Can Falgueres y del daño que le hizo su abandono. Un momento muy duro para la sargento Campos que no ha dudado en contarle todo lo que sufrió por su culpa. 03.33 min La caza. Tramuntana - Sara habla con su padre sobre Can Falgueres Sara ha intentado escapar tras darle un golpe en la cabeza a su padre. Parecía que iba a conseguirlo hasta que ha aparecido otra persona para imperdírselo. Ha sido difícil para Sara unir las piezas, pero ha comprendido que Malena también está implicada en los abusos y violaciones que tienen lugar en Can Falgueres, y no solo eso, sino que Malena formó parte de su pasado en la isla. 03.19 min La caza. Tramuntana - Sara descubre la verdad sobre Malena