Conocemos la verdadera historia de Malena

Si eres seguidor de La caza. Tramuntana no hace falta que te demos muchos detalles sobre Malena, la reina de las fiestas. Ella se mueve entre los jóvenes y las fiestas como pez en el agua, parece que ha nacido para vivir de estas celebraciones, y en el fondo así es. Después del último capítulo hemos descubierto los secretos qué esconde tras su apariencia de mujer alegre y alocada.

Malena apareció en una de las fiestas de Tramuntana y fue quien llevó a la sargento Campos y al cabo Gamero a la casa de Oriol Noguera para que pudiesen interrogarle. Su ayuda no se quedó ahí, cuando Oriol tenía una orden de busca y captura por su implicación en las violaciones de Can Falgueres y por el asesinato de Nahím, Malena no dudó en entregarle a la policía. Una acción que todos interpretamos como un buen acto de voluntad de la pelirroja, sin embargo ahora conocemos la verdad: Malena no es ningún ángel.