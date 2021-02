En David Aguilar és un jove andorrà que va néixer amb la Síndrome de Poland, una malaltia congènita, i per això li falta part del pectoral i l’avantbraç dret. No obstant això, el nostre protagonista no vol sentir a parlar de la paraula discapacitat. “Això voldria dir que sóc menys capaç que una altra persona, però en realitat no és així, jo considero que sóc diferent. Si que és veritat que algunes coses em poden costar més, però no sóc menys capaç ni menys vàlid que una altra persona”, ens explica.

El cert és que, als seus 21 anys, en David s’ha fet un fart de demostrar que és capaç de fer pràcticament tot el que es proposi. Ja de petit, el seu pare li feia pròtesis amb diversos elements de ferreteria perquè pugués fer el mateix que els altres nens, com per exemple anar amb bicicleta. Tot i la seva força de voluntat, la seva particularitat física el va convertir en víctima d’una situació d’assetjament a l’escola. “Em tancava a la meva habitació, sense res a fer i enfadat amb el món”.

La primera pròtesi amb peces de Lego Aquesta reclusió forçada el va fer desenvolupar el seu enginy i la seva imaginació. Amb només nou anys era un gran aficionat a fer construccions amb peces de Lego i un dia, mentre muntava un vaixell, va decidir fer-se una pròtesi de braç amb aquestes peces. El seu pare el va animar a portar la seva creació a l'escola i a ensenyar-la, per reforçar-li l'autoestima. Aquest va ser l’inici de la seva aventura. La pròtesi fabricada amb les peces del vaixell de Lego va ser la primera de moltes. Amb 17 anys se’n va fer una amb les peces d’un helicòpter, i amb aquesta fins i tot podia fer flexions. Gràcies a aquesta creació va guanyar un Rècord Guinness per ser el primer a fer una pròtesi funcional amb Lego. Mentre les primeres pròtesis tenien pinces a l’extrem, els seus últims models disposen de mans i d’un sistema electrònic que li permet controlar el moviment gràcies a petits gestos. Ara bé, en David no utilitza aquestes pròtesis a la seva vida diària: ell s'ha acostumat a viure tal com és i no les necessita per res. L'única excepció és una pròtesi especial que li permet conduir un patinet elèctric amb els comandaments adaptats, gràcies a un acord d’esponsorització amb la marca fabricant. RTVE Catalunya