Leches vegetales: una moda muy antigua y con mucha polémica

Un día llegamos al supermercado y ahí estaban las leches vegetales. Primero fue la de soja, luego la de avena y más tarde se desplegó ante nuestro carrito de la compra y en distintos recetarios una amplia gama de bebidas preparadas con distintos cereales, semillas o frutos secos que permiten usarse tal y como la leche. ¡Qué modernidad! Pues no: lo cierto es que las leches vegetales tienen siglos de antigüedad y ahora que se han hecho populares han desatado una fuerte polémica.

Las leches vegetales no cayeron con el Imperio Romano. Siguieron empleándose en las cocinas árabes y europeas durante la edad media y también en la cocina india y china , con la aparición de la leche de soja, al final de la dinastía Yuan. Aparecen en recetarios como el árabe Kitab al-Tabik (siglo X), el catalán Llibre de Sent Soví (1324) o el inglés The form of Cury (c.1390) recogen distintas elaboraciones con leche de almendras, avellanas y arroz, tal y como cuentan desde Vegan Mixer .

Es más: tampoco podrían usarse imágenes de líquidos blancos (a pesar de que estos productos los sean) para ilustrar el producto e incluso se podría prohibir que estos lácteos vegetales se empaqueten en la misma forma que los de origen animal, por lo que los quesos vegetales no podrían ser redondos y las leches no podrían venderse en cartón.

Pero no termina ahí la cosa. Recientemente, la enmienda 171 , que impone más restricciones en la nomenclatura y etiquetado de los productos lácteos vegetales , ha salido ganadora en su primera ronda de votaciones en el Parlamento Europeo . De aprobarse, los productos lácteos no podrían hacer ninguna referencia al concepto ‘leche’ para describir su función o textura, lo que incluye compararlos, indicar que es apto para intolerantes a la lactosa, para decir que "no es queso" o explicar que es una alternativa a, pongamos, un yogur.

“Me siento insultada como consumidora”

Marta Martínez (@midietavegana) activista vegana, creadora de contenido y consultora de restauración, se muestra indignada con la enmienda 171: “No tiene justificación ninguna. Tiene poco sentido tanto por lo ético como por lo medioambiental e incluso por sentido común”.

“El sector lácteo está presionando a la competencia, intentando anularla y secuestrando la capacidad de elección de los consumidores y las consumidoras. Esto no está ocurriendo en otros sectores porque se vería como una injerencia enorme, pero actualmente está sucediendo contra las empresas de alternativas lácteas vegetales porque están haciendo perder dinero al sector lácteo tradicional. El descenso de la compra de lácteos en la unión europea es evidente”.

“¿Creen que no sabemos distinguir lo vegetal de lo animal y que si leemos ‘yogur vegetal’ nos creemos que lleva leche?“

“Ellos se basan en que no son alternativas nutricionalmente equivalentes, pero creo realmente que su interés no es el de que la gente tome mejores decisiones nutricionales, ya que el mismo sector ofrece productos nada saludables, incluso destinados a edades muy tempranas. En este caso, es una verguenza que puedan decidir cómo nombramos a las cosas e incluso bajo que forma se venden. ¿Creen que no sabemos distinguir lo vegetal de lo animal y que si leemos ‘yogur vegetal’ nos creemos que lleva leche? Me enfada mucho porque realmente siento que nos están llamando tontos. Si no fuera vegana, igualmente, como consumidora y humana me parecería un insulto”.

"Esta enmienda puede provocar dos cosas dramáticas tanto para el sector como el consumidor: un cambio en envases y formatos que hará que la industria pierda mucho dinero (dinero que podría emplearse en investigar para generar menos emisiones) y que nosotros, los consumidores, no encontremos los productos que buscamos en el súper. Por otro lado, que ya no se puedan mencionar sus ventajas medioambientales choca con otras directrices de la Unión Europea en la que sí se está recomendando una transición vegetal para paliar la crisis climática. Para rizar el rizo, el sector lácteo animal está subvencionado con los impuestos de todos, mientras que el de las alternativas lácteas vegetales, no".