Gemma Nierga ha entrevistat Josep Sánchez Llibre, president de Foment Treball, que ha retret a la Generalitat la manca de diàleg per consensuar les restriccions anti-covid19. Assegura que la Generalitat ha pres decisions “per l’esquena, precipitades, desequilibrades i desproporcionades" sense debat amb el sector i ha reclamat que “es diguin les coses a la cara”.

Sánchez Llibre ha lamentat que les decisions no hagin estat com les de França, que ha instaurat el toc de queda a partir de les 9 de la nit. Creu que aquí ho han fet "de manera radical, de forma unilateral sense consultar-ho amb els empresaris".

Destinar 40-45 milions "és una mofa"

També ha recordat que en els últims mesos el sector ha invertit gairebé 9 milions d’euros per adaptar-se a les mesures de seguretat i ara, d’avui per demà, els tanquen. Ha exigit indemnitzacions i que els 45 milions anunciats no son suficients. Els considera "una ‘mofa".

Preguntat pel futur de l'automoció a Catalunya, Sánchez Llibre ha assegurat que hi haurà "bones notícies" després de la marxa de Nissan de la Zona Franca i que les empreses que van canviar la seu social tornaran "quan hi hagi estabilitat política".

Sánchez Llibre ha reclamat al govern que surti de les eleccions del febrer un full de ruta per a les empreses. Ha recordat que són lícites les aspiracions independentistes, si bé ha recordat que la Constitució continua vigent. Sobre l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha reconegut haver tingut una bona relació personal però ha suspès la seva gestió "des de la perspectiva econòmica".