Seguro que te sabes las ocho provincias que forman la maravillosa tierra de Andalucía. Y seguro que has ido más de una vez a conocer la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba. Pero en esta tierra también hay muchísimos lugares donde disfrutar de la naturaleza. En Aquí La Tierra hemos seleccionado los lugares más increíbles de Andalucía para que no te pierdas nada y disfrutes.

La Axarquia ofrece una amplia gama de espacios naturales como playas, bosques, lagos, etc. Pero también es un lugar magnífico para los amantes de la gastronomía. Los últimos moriscos de Málaga se refugiaban en la Axarquia hasta que Felipe III les expulsó finalmente. Esta raíz histórica ha dejado un magnífico patrimonio cultural, artístico y arquitectónico. No puede faltar una ruta por este logar histórico.

El Caminito del Rey es otro destino que en cuanto visites entenderás por qué es candidato a Patrimonio de la UNESCO. Su paisaje espectacular se compone por unas paredes escarpadas, en algunas partes con más de 300 metros, entre las que corre el río Guadalhorze tras pasar por cuatro embalses diferentes: Guadalhorce, El Chorro, Guadalteba y Gaitanejo. Insistimos en que es uno de los senderos más bonitos de España, siempre y cuando no tengas vértigo, porque son 3 kilómetros de camino por un puente a 100 metros del río. El rey Alfonso XIII se encargó de inaugurar el caminito en 1921 y sigue estando cuidado y abierto por el respeto hacia este paisaje.

Jaén, la cuna del aceite y del Guadalquivir

La Sierra de Cazorla es una de las comarcas de Jaén con más encanto. Si no te gustan mucho las alturas, siempre podrás disfrutar de los pueblos rodeados por olivares. Pero si te gusta la montaña, este es un lugar perfecto e ideal para todo tipo de personas. Hay muchísimas rutas con diferentes dificultades. No hay excusa para no visitar el nacimiento del Río Guadalquivir, es emocionante ver como el agua cristalina baja hasta ir formando pequeñas charcas, perfectas para darse un baño en verano.

Otra maravilla natural de la zona es la Cueva del Agua o la Cueva de la Virgen de Tíscar en Quesada. La tradición dice que la Virgen se apareció en 1319. Todos los años, en las fiestas populares le hacen un homenaje.

No se puede elegir entre tantos lugares magníficos que pueden visitarse, pero aprovechando el viaje, el Descenso del Río Borosa ofrece un sendero perfecto para el disfrute de cualquier persona que quiera conocer la naturaleza de Jaén. Cuando comienzas el sendero, dejarás atrás la antigua piscifactoría. Irás caminando por un único sendero que llega hasta la Cerrada de Elías. Al igual que en el nacimiento del Río Guadalquivir, en el descenso también hay zonas donde puedes refrescarte en verano.

Te recomendamos provar el aceite de la tierra y conocer la historia de cazorla y el quebrantahuesos.