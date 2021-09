ANNE LUKIN: "Me gusta mucho hablar... de cualquier cosa intensita"

Llevamos unos días descubriendo curiosidades sobre los 30 finalistas de OT 2020 y así será hasta el próximo lunes, cuando se suban al Canal Oficial de Operación Triunfo en YouTube los vídeos de los dos últimos contestando 20 preguntas originales.

La primera que lo hizo fue Eli y hoy les ha tocado el turno a Sandra Groove y Anne Lukin.

6203 - Anne Lukin

18 años (27/07/2001)

Pamplona (Navarra)

Se describiría con estos tres adjetivos: valiente, impulsiva y diferente

Últimamente le dicen que es muy dulce, pero "de verdad que tengo mala leche, no lo parece, pero sí"

De pequeña quería ser escritora o periodista, lo de ser cantante lo veía imposible

Si no se dedica a la música, le gustaría hacer guiones, “estar en el mundo de las pelis, las series…”

Iría a cenar con Audrey Hepburn porque, desde pequeña, ha sido un referente guay para ella

Hace colección de marcapáginas

Sus crushes son Zendaya y Chris Hemsworth

Si su vida fuese una serie le encantaría que fuese “Friends”

La canción que le representa es “Where I belong” de Tori Kelly, “la canté en el casting ayer”

Le gustan sus ojos

La encantaría que volviese la moda de los 80

Si decidiera perderse, le llaman mucho Oriente, Arabia, India o Australia

Una vez se cayó mientras bailaba a tope en la ducha

Le gusta mucho hablar, no tiene un tema predilecto, pero de cualquier cosa intensita

Le dan mucho asco los pies; que se los toquen y tocarlos