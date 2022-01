Paneer, dahl, naan, pollo 65 y biryani. Para beber, agua o chai y siempre al final. De postre, unas besan ladoo. Todo un festín. Aviso a comensales: el pollo 65 y el biryani pueden picar hasta hacer sudar y dejar los labios sin sensibilidad.

Este menú es uno de los sinfines que ofrece la comida india, rica en verduras, legumbres y cereales, y fiel reflejo de su concepción: una eclosión de aromas, sabores, colores y sensaciones, fruto del uso de hierbas y especias, tanto suaves como picantes, que no deja indiferente.

El tradicional paneer del Punjab, queso fresco que se suele acompañar de una salsa de espinacas (palak paneer) o de salsa de tomate con nata y leche (paneer butter masala) es el primer plato en llegar a la mesa junto con el dahl, una masa de lentejas especiadas, y el naan, un pan también tradicional del norte de la India de mantequilla, ajo, queso o frutos secos que hará las veces de cubierto.

Las costumbres en la mesa

Durante la comida, los indios no suelen beber. Mientras se come, se come. No hay tiempo para más. ¡Mucho menos para hablar! No es de extrañar entonces que en un restaurante los comensales no se dirijan la palabra, ni tan siquiera en una reunión familiar. Todo lo que hay que hablar se departe antes de comer, ni durante ni después. Si uno es invitado a almorzar o a cenar en una casa, lo normal será que abandone el lugar al terminar la comida, sin lugar a sobremesa.

Las bebidas más comunes para saciar la sed son el agua y el chai, té negro con leche preparado con cardamomo, clavo, pimienta, anís estrellado, jengibre y canela que se toma a todas horas y en todo lugar. Otros refrescos característicos del país son los zumos, dado que ayudan a combatir las altas temperaturas. Si se les añade yogurt batido pasan a llamarse lassi.