Loren: "Esto es cierto, no es un sueño"

Loren quería montar un negocio de hamburguesas gigantes para que su familia pudiera salir adelante. En su casa viven ocho personas y sólo ingresaban 300 euros al mes. La situación era insostenible y creían que eran suficientes para abrir un negocio en el que todos pusieran su granito de arena.

57.32 min Entre Todos - Loren quiere abrir un negocio de hamburguesas gigantes

“No le vemos salida a esta situación; no hay trabajo“

"He llamado porque necesitamos vuestra ayuda para montar un negocio. Ya no le vemos salida a esta situación; no hay trabajo. Somos ocho en casa y quiero sacar a mi familia adelante cueste lo que cueste", aseguraba Loren.

"Hemos pensado en montar una hamburguesería, pero no una hamburguesería normal. Habría hamburguesas gigantes, bocadillos gigantes y sandwiches especiales.También habría una zona para niños", explicaba.

Toda la familia iba a trabajar en el negocio y Loren ya tenía planificada la función que cada uno iba a llevar a cabo: "Yo, en la cocina; mi marido y mi hijo mayor, atendiendo a los clientes. Mi hijo Pedro estará de monitor con los niños, y Luis David, repartiendo, porque también queremos hacer repartos a domicilio".

Alcanzar este sueño costaba 20.000 euros, pero gracias a la solidaridad de los espectadores, que están muy presentes en el bar gracias a unas fotografías colocadas en una pared, ya ha abierto su negocio.

Cuando acudió al programa contaba que quería acostarse "reventada" de trabajar y ahora, asegura, que lo ha conseguido. "Llamad que ayudan, esto es cierto y no es un sueño", reconoce Loren emocionada.