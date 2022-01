Cati inaugura 'El costurero de la abuela'

Cati quería montar una mercería especializada en labores para sacar a sus hijas adelante. Estaba en paro, no tenía ingresos y su exmarido no le pasa la pensión desde hace dos años. Por esto, había pensado en abrir su propio negocio.

Ella y su exmarido tenían una caseta de tiro de feria y les iba bien hasta que él comenzó a gastar mucho dinero. La relación hizo aguas y él desapareció dejándole muchas deudas. "He pagado hasta donde he podido, pero ya no puedo más aseguraba", decía.

“Me gustaría no depender absolutamente de nadie para sacar a mis hijas adelante“

A sus 38 años Cati sentía que era una carga para sus padres. "Me gustaría no depender absolutamente de nadie para sacar a mis hijas adelante", aseguraba.

La idea de negocio que tenía en mente no era una mercería al uso: "Mi idea es impartir talleres para estar con la gente y enseñarles porque mi pasión es el punto de cruz, los bolillos, el ganchillo y el bordado tradicional".

Gracias a la solidaridad de los espectadores Cati consiguió la ayuda suficiente para abrir el negocio.

48.56 min Entre Todos - Cati consigue su sueño: montar una mercería

"Estoy contentísima e ilusionadísima", ha asegurado Cati en la inauguración de su mercería, en la que tiene todo tipo de hilos y lanas para hacer punto de cruz y ganchillo.

Como en otras inauguraciones, todas las personas que llamaron para ayudarla están presentes en la decoración de su negocio. Ha escrito sus nombres en un lienzo a punto de cruz.