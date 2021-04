Minuto a minuto de la Final de Eurovisión 2011

¡¡¡Azerbaiyán ha ganado Eurovisión 2011 con 221 puntos!!! La gala de Eurovisión 2011 ha finalizado con la segunda actuación de Ell y Nikki, visiblemente emocionados. Hasta aquí ha llegado la narración de esta gala Final. Todas las actuaciones y la crónica de la victoria de Azerbaiyán están en la página web de Eurovisión de TVE.

00.20 h La representante de la pasada edición anuncia los puntos de Letonia, 8 para Alemania, 10 a Irlanda y 12 para Italia. Aisha ha anunciado los 12 puntos cantando

00.19 h Bélgica: 8 puntos a Grecia, 10 a Rumanía y 12 a Francia. ¡¡Azerbaiyán ya ha ganado matemáticamente el festival!!

00.17 h Moldavia: 8 puntos a Ucrania, 10 a Azerbaiyán y 12 a Rumanía.

00.16 h ¡¡¡Estonia nos ha dado 4 puntos!!! y sus 8 puntos han ido a Azerbaiyán, 10 a Dinamarca y 12 a Suecia.

00.15 h Israel: le ha dado los 8 puntos a Rusia, 10 a Dinamarca y 12 a Suecia.

00.13 h La periodista de TVE, Elena S. Sánchez ha anunciado los votos por España. Le ha dado 8 puntos a Rumanía, 10 a Francia y 12 a Italia. Los 7 puntos a Irlanda, 6 a Hungría, 5 a Suecia, 4 a Serbia, 3 a Alemania, 2 a Islandia y 1 a Lituania.

00.13 h Irlanda: 8 a Moldovia, 10 a Lituania y 12 a Dinamarca.

00.12 h Bosnia y Herzegovina: 8 puntos a Azerbaiyán, 10 a Serbia y 12 para Eslovenia.

00.11 Lituania: 8 a Azerbaiyán, 10 a Italia y 12 a Georgia.

00.09 h Hungría: 8 puntos a Grecia, 10 a Suecia y 12 a Islandia.

00.08 h Nuestros vecinos Portugal le han dado sus 8 puntos a Azerbaiyán, 10 a Italia y ¡¡¡los 12 a España!!! ¡¡¡¡OBRIGADO PORTUGAL!!!!

00.06 h Malta: 8 puntos para Irlanda, 10 para Italia y 12 para Azerbaiyán.

00.05 h Los votos desde Albania: ¡¡de nuevo 5 puntos para España, tenemos 34 puntos!! 8 para Azerbaiyán, 10 para Grecia y 12 para Italia.

00.05 h Rumanía le ha dado 5 puntos a España, 8 a Grecia, 10 a Azerbaiyán y 12 a Moldavia

00.03 h Bielorrusia: 8 para Alemania, 10 para Ucrania y 12 para Georgia.

00.03 h Croacia ha destinado 8 para Serbia, 10 Azerbiyán y 12 para Eslovenia

00.02 h Serbia: 8 puntos a Hungría, 10 a Eslovenia y 12 para Bosnia y Herzegovina.

00.00 h Nuestra vecina Francia ha dado 8 puntos a Italia, 10 a Suecia y ¡¡¡¡¡12 puntos a España!!!!!! SÍIIIII No recordamos que haya pasado algo así antes. España está tercera por la cola con 24 puntos.

23.58 h Sofia Nizharadze, candidata en 2010 por Georgia, ha dado los 8 puntos a Azerbaiyán, 10 a Ucrania y 12 a Lituania.

23.58 h Grecia le ha dado 8 puntos a Georgia, 10 a Italia y 12 a Francia.

23.56 Suiza, que le ha dado 3 puntos a España, le otorga sus 8 puntos a Alemania, 10 a Islandia y los 12 a Bosnia y Herzegovina. Seguimos últimos con 12 puntos.

23.55 h Turquía le ha dado 8 puntos a Georgia, 10 a Bosnia y Herzegovina y los 12 a Azerbaiyán

23.54 h Después de una pausa en la que hemos visto a los suecos en la Green Room y un repaso por algunas de las canciones, Eric Saade ha aplaudido a los espectadores. Es la votación más reñida de los últimos años, no recordamos nada igual desde las ediciones de 2001 y 2003.

23.51 h Estonia, una de las favoritas, va penúltima y Francia, otra, quinta por la cola. El cantarín portavoz de Eslovenia anuncia sus votos: 8 a Dinamarca, 10 a Serbia y 12 a Bosnia y Herzegovina. ¡¡Y dos puntos a España!!

23.50 h La representante del año pasado, Safura, anuncia los votos de Azerbaiyán: 8 para Grecia, 10 para Georgia y 12 para Ucrania.

23.49 h La enérgica portavoz de Alemania, con una abarratoda plaza detrás ha dado sus 8 votos a Irlanda, 10 a Grecia y 12 a Austria.

23.48 h San Marino: 8 puntos para Grecia, 10 para Azerbaiyán y 12 para Italia. España continúa última con 7 puntos.

23.47 h El portavoz de Suecia, con una camiseta de Eric Saade, ha anunciado los votos del país nórdico: 8 puntos para Bosnia y Herzegovina, 10 para Dinamarca y 12 a Irlanda.

23.45 h Turno de Polonia, que le da 8 puntos a Azerbaiyán, 10 a Italia y los 12 puntos a Lituania.

23.43 h Austria le ha dado 8 puntos a Azerbaiyán, 10 a Alemania y 12 a Bosnia y Herzegovina.

23.44 h Dinamarca le da 8 puntos a Alemania, 10 a Suecia y los 12 a Irlanda

23.42 h Reino Unido ha dado un punto a España, y los 8 puntos a Moldavia, 10 a Suiza y 12 a Irlanda... han votado a su país vecino.

23.41h Eslovaquia ha dado dos puntitos a España, los 8 se los lleva Irlanda, los 10 Suecia y los 12 a Ucrania.

23.40 La florida portavoz de Islandia anuncia los votos de su país: 8 para Azerbaiyán, 10 para Finlandia y 12 para Dinamarca. Suecia va en cabeza, mientras que Suiza está a cero.

23.39 h Desde FYR Macedonia, ¡¡han dado 4 puntos a España!! 8 puntos a Serbia, 10 a Serbia y 12 a Bosnia y Herzegovina.

23.38 h Armenia: 8 puntos para Rusia, 10 para Georgia y 12 para Ucrania.

23.37 h Por Noruega anuncia los votos una de las presentadoras del pasado año en Oslo. Le da sus 8 puntos a Islandia, 10 a Suecia y 12 a Finlandia. Estos votos sí que eran esperados, a sus vecinos nórdicos.

23.35 h Finlandia: 8 puntos para Islandia, 10 para Irlanda y 12 para Hungría. No han votado a sus vecinos suecos.

23.34 h Ruslana, la ganadora de Eurovisión en 2004 por Ucrania anuncia sus puntos, 8 para Rusia, 10 para Azerbaiyán y 12 para Georgia. Los votos van para los vecinos.

23.33 h Turno de Chipre, que le da 8 puntos a Azerbaiyán, 10 a Suecia y 12 a Grecia.

23.31h La artistaza e increíble Raffaella Carrá anuncia los votos por Italia, que le da 8 puntos a Moldavia, 10 a Reino Unido y 12 para Rumanía. De momento, sorpresa en Eurovisión, solo Reino Unido y Azerbaiyán aguantan el tirón.

23.30 h Países Bajos, 8 para Bosnia y Herzegonvia, 10 para Suecia, y 12 para Dinamarca, ¡sorpresa!. De momento ningún punto para España...

23.29 h Bulgaria emite sus votos: 8 puntos para Ucrania, 10 para Grecia y 12 para Reino Unido,¡¡los Blue!!

23.28 h Empieza Rusia, Dima Bilan, el ganador de 2008 anuncia los votos: 8 puntos para Grecia, 10 para Ucrania y 12 para Azerbaiyán.

23.26 h ¡¡¡EMPIEZAN LAS VOTACIONES!!! Los 43 países que han participado en Eurovisión 2011 van a emitir sus puntos

23.23 h Todo listo para comenzar el anuncio de los votos... No nos engañemos. Lo que más nos interesa de Eurovisión son las votaciones. Ese momento en el que se escuchan los twelve points es mágico...Después de coger a una de las presentadoras en volandas, Stefan se ha puesto a tocar la guitarra eléctrica y hemos visto a los eurofans españoles en primera línea del público

23.20 h La enviada especial de RTVE.es a Düsseldorf, Irene Mahia, ha recogido algunas impresiones desde el interior del Arena. David, uno de los afortunados que ha podido seguir la gala Eurovisión 2011 desde dentro ha afirmado: "Me ha sorprendido que mucha gente ha bailado la coreografía de "Que me quiten lo bailao", y no solo españoles, se veía grupos de italianos y suecos que también se sabían el baile. Y el aplauso al final a Lucía ha sido flipante".

23.17 h Lucía Pérez es Trending Topic mundial en Twitter (uno de los temas más comentados del mundo en la red Twitter).

23.13 h Han finalizado las votaciones, y hemos visto un cambio de estilismo en las presentadores... Mientras esperamos a los resultados, actuación

22.58 h En RTVE.es hemos ido colgando las actuaciones del festival (solo pueden verse desde España), en este minuto a minuto y en la página oficial de Eurovisión de TVE. ¡Ya tenemos la actuación de "Que me quiten lo bailao" de Lucía Pérez!

22.57 h Ahora los espectadores pueden repasar todas las canciones que hemos visto en el festival y votar.

22.54 h Georgia cierra el festival con una canción rock y con mucha marcha en el escenario. El color negro con toques de verde domina el escenario. En la semifinal consiguieron imponerse al rock de Turquía. Georgia rompe también este año con sus anteriores propuestas.

22.53 h Acaba la gran final de Eurovisión con una canción llena de energía, la rockera "One more day" que interpreta la georgiana Eldrine.

22.50 h ¡Flower Power al poder! Los 70 en la segunda década del siglo XXI. En 2007 se llevó el gato al agua y este año quiere repetir. Será el país balcánico que mejor quede (prevemos).

22.48 h Parece que vamos a ir acabando la parte de actuaciones muy bien, ahora es el turno de la alegre y popera propuesta de Serbia, Caroban, está interpretada por Nina.

22.46 h Hemos tenido un pequeño susto, un fallo en el playback ( como el que tuvo Azúcar Moreno en 1990).

22.45 h Qué nervios, vamos acercándonos al final. En el puesto 23, actúa Ucrania, la artista Mika Newton, que interpreta el tema "Angel".



22.41 h No somos favoritos, es cierto, pero Lucía transmite tanta positividad, tanta frescura, tanto desparpajo, tanto buen rollo que... ¡que vamos a ganar! ¡Vamos Lucía! En su actuación hemos visto a Lucía muy sonriente ante la cámara, muy bien apoyada por su cuerpo de baile y unas proyecciones de palmeras que daban sensación de verano y de alegría. ¡Muy bien, Lucía!

22.40 h ¡¡¡Por fin!!! ¡¡¡Hemos llegado al puesto 22!!! Lucía Pérez, la candidata española, va a llenar el escenario con la alegría de "Que me quiten lo bailao"

22.36 h Islandia ha protagonizado una de las historias más entrañables del festival. Los islandeses Sigurjon's Friends interpretan "Coming home", en homenaje al que fuera elegido para interpretar el país nórdico y que falleció hace unos meses... ¡¡¡Queda menos para ver a Lucía Pérez!!!

22.33 h Nos vamos acercando al final de las actuaciones, ahora es el turno de la candidata por Eslovenia Maja Keuc con la canción "No one". Una gran voz, se muestra muy confiada ante la cámara, apoyada de cuatro bailarinas/coristas. Muy buena voz que ha desatado grandes aplausos entre el público.



22.28 h Azerbaiyán es otro de los favoritos. Es la canción de amor del Festival. Pareja de chico y chica que inundan el escenario de el sentimiento que mueve el mundo. Y la pirotecnia está muy bien elegida. Es una de las favoritas. ¡Atentos los enamorados, que este es vuestro tema! Desde el backstage Irene Mahia comenta que ols de Azerbaiyán son muy románticos en el escenario pero ha sido misión casi imposible verlos juntos en el Arena charlando en lo que va de semana.

22.27 h Azerbaiyán, año tras año, apuesta fuerte para conseguir la victoria en Eurovisión y presenta grandes propuestas (recordemos que Aysel y Arash quedaron terceros en 2009). Este año repiten con un dúo, Ell y Nikki, que hacen una gran interpretación vocal e interpretativa de "Running scared".

22.25 h Nadine Beiler está cantando de la misma forma impecable que en la segunda semifinal. Un baladón con una puesta en escena muy sencilla, dominada por el color azul y ella destacando, en el centro, con un elegante vestido negro con adornos de pedrería y unos taconazos con plataforma que no extraña que no se mueva. La verdad es que su voz recuerda a la de Withney Houston.

22.24 h A continuación, uno de los grandes baladones de la gran Final de Eurovisión, el tema en inglés "The secret is love" de la austriaca Nadine Beiler.

22.20 h Rumanía fue tercera el año pasado. Hotel FM trae una bonita canción, "Change" a la que seguro que le mandamos unos cuantos puñados de votos desde España.

22.17 h Menudo cambio ha pegado Lena desde el año pasado, de chica teenager angelical ahora es una chica mala que flirtea con la cámara, mostrando su lado más seductor y sensual... el público está enloquecido. Una propuesta muy diferente y quién sabe si repetirá triunfo...

22.15 h Lena Meyer-Landrut, la ganadora en 2010 por Alemania, quiere conseguir lo que nadie ha hecho en Eurovisión: ser número uno durante dos años consecutivos. Su tema, "Taken by a stranger", es mucho más minimalista que "Satellite", envolvente y cautivador.

22.13 h Menudos gamberros los moldavos, entre los puntiagudos gorros, los colores chillones de su vestimenta, las vertiginosas proyecciones y la música en plan brass band se lo están pasando de miedo en el escenario. Ahí está el hada en monociclo, que le da el contrapunto de bondad a los chicos malos.

22.12 h La actuación de los Zdob Si Zdub, los representantes de Moldavia, tal vez sea uno de los momentos más frikies y divertidos de la gala. Los gnomos cantan "So lucky".

22.09 h Los británicos no se resignan y quieren alcanzar su sexta victoria. No ganan desde 1997, y este año van a por todas. Junto con Francia e Irlanda son los grandes favoritos. Aunque sus voces no están brillando todo lo que podrían, desde el backstage Irene Mahia nos cuenta que los Blue han mantenido una excelente relación con Lucía Pérez y los bailarines a lo largo de la semana. De hecho, poco antes de salir rumbo a la Green Room han deseado suerte a la delegación española.

22.07 h Con el grupo Blue y su tema "I can", Reino Unido quiere recuperarse del fracaso del pasado año con Josh

22.04 h Aunque la voz de Rossinelli es prodigiosa, sonó ligeramente mejor en su actuación de la primera semifinal. De nuevo hemos visto unas preciosas proyecciones de nubes y estrellas.

22.03 h De nuevo una balada, la de la candidata de Suiza, Anna Rossinelli, con "In love for a while". Lucía nos confesó que era su propuesta favorita

22.01 h Momento de descanso, para hacer una incursión en la Green Room. Dino Merlin, el representante de Bosnia y Herzegovina ha hecho un juego de palabras con el título de su canción. Y Tim Schou, el cantante danés, nos ha enseñado su espalda descubierta.

21.57 h Italia, que ha vuelto al festival después de 14 años, ha regresado con mucha fuerza. Raphael Gualazzi y su canción "Madness" of love han conquistado al previo europeo. Veamos si también conquista con su jazz en inglés e italiano a los espectadores y celebramos Eurovisión 2012 en Italia.

21.54 h En los últimos años Francia está destacando por presentar propuestas fuera de lo común. La de Amaury Vassili sigue en esa línea. Vassili se ha olvidado de peinarse, debía estar concentrado en su tremendérrima voz. ¡Menuda interpretación! Además, apoyado de unas proyecciones de nubes en el ocaso, humo y fuegos, ha llenado el escenario. Nos cuenta Irene Mahia que Amaury Vassili ha estado también muy tranquilo por el backstage, charlando amigablemente con miembros de la delegación francesa.

21.53 h Primera actuación de uno de los integrantes del Big Five (los países que pasan directamente a la final de Eurovisión), Francia. El cantante de ópera, Amaury Vassili, interpreta en dialecto corso "Sognum". Este joven carismático ha conquistado a los integrantes de la delegación española durante su estancia en Düsseldorf

21.51 h Predominio del cuerazo en la actuación del ruso. Aleksey, aunque lleva estilismo de chico duro no engaña a nadie, tiene aspecto angelical. Seguramente no ganará, la canción es plana, pero sí que aglutinará muchos votos. Hay que destacar que las luces juegan un importante papel en la puesta en escena.

21.49 h Consiguió pasar la primera semifinal. Aleksey Vorobyov, este adonis ruso, intentará repetir el triunfo que consiguió Dima Bilan hace tan solo tres años con "Get you".

21.47 h Se agradece, en Eurovisión, que haya canciones de estilo diferente. "Watch my dance" empieza con un rap un tanto oscuro. Suerte que el cuerpo de baile está haciendo un impresionante baile breakdance. Ha irrumpido al cantante, cantando en griego, con palpable inspiración folk más tarde acompañada de baile típico griego, sirtaki. Loukas Giorkas ha sonado incluso mejor que en la semifinal. Las proyecciones y fuego han apoyado mucho en este tema.

21.45 h La novena actuación, un ecléctico tema que se mueve entre el rap y el folk, "Watch my dance". Loukas Giorkas y St. Mike esperan dejar en buena posición a Grecia



21.43 h Una canción muy comercial, la de Getter Jaani. Podría triunfar perfectamente en Europa y en todo el mundo. Ha utilizado uno de los recursos usados por Lady Gaga en su tema "Telephone".

21.42 h Getter Jaani, por Estonia, ha sido una de las intérpretes preferidas por los fans antes de la final, con una de las puesta en escena más originales. "Rockefeller street", inspirada en las calles de Nueva York ha llenado el escenario de rascacielos.

21.40 h El negro y el cuero han sido los protagonistas en la actuación de Eric Saade. Y al final del tema, un elemento espectacular, Eric estaba en una caja de cristal que se ha roto. Menuda energía que derrochan sobre el escenario, el público ruge emocionado. Dicen que ha sido una de las canciones más bailadas en el Euroclub.

21.39 h Marchurrón: el de la séptima actuación de la noche, la bailable "Popular" interpretada por el sueco Eric Saade.

21.36 h Nos cuenta la enviada especial a Düsseldorf, Irene Mahia, que los Jedward han estado bromeando por el backstage y cantando en el camerino junto a sus coristas son los que mejor se lo están pasando.

21.33 h Dicen las encuestas y los fans que los irlandeses Jedward son claros candidatos para ganar este festival con la canción "Lipstick". Los gemelos irlandeses están subiendo en las últimas horas como la espuma. La canción es muy pegadiza, y Jedward quiere conseguir una nueva victoria para su país. ¡Sería la octava! Los gemelos están muy sueltos en el escenario, en su salsa, y hay que decir que las proyecciones son espectaculares. Ahora, menudos peinados imposibles y qué trajes futuristas diseñados por ellos mismos.



21.30 h Y seguimos con una gran voz, la de Kati Wolf, quien canta en representación de Hungría el tema en inglés "What about my dreams?". No para de sorprender a la redacción de RTVE.es ese cortísimo vestido azul de raso. Momentazo el de las piruetas del cuerpo de baile, con movimientos y estilismo a lo Michael Jackson. Kati lo bordó en la semifinal el martes, y hoy lo ha vuelto a hacer, con unos altos impecables y las voces de las coristas bien empastadas.

21.26 h Ahora escuchamos la primera balada de la noche, "C'est ma vie", interpretada por la candidata de Lituania Evelina Sasenko.No es un tema Disney, pero casi. Evelina nos ha sorprendido cantando un fragmento de la canción en lenguaje para sordos... desde luego Eurovisión es multicultural y políglota.Bonita balada, muy bien interpretada, Evelina se ha lucido en el subidón de la canción, pero ahora viene una dura competidora.

21.22 h Por Dinamarca actúa la boyband A friend in London, con el tema New tomorrow, el segundo país nórdico de la noche. Un tema rock aunque tranquilo. Menudo peinado el del cantante, ¿cuánta gomina habrá hecho falta a Tim Schou para tener esos pinchos? A pesar de que Tim haya corrido hacia el público por la pasarela... la canción tiene poca fuerza, difícil sería que ganaran este festival.

21.19 h El público está entregado, ¡da igual quién cante! El campo de fútbol es una fiesta... Mientras, en el backstage, los españoles ya están en la Green Room, pero estaban deseando salir al escenario porque ha sido la única delegación que ha estado encerrada en el Düsseldorf Arena todo el día y estaban aburridísimos.

21.17 h El segundo en actuar es Dino Merlin, quien ha presentado por Bosnia y Herzegovina Love in rewind. Se trata de un tema muy optimista que consiguió pasar el filtro de la segunda semifinal. Bosnia y Herzegovina no ha ganado nunca Eurovisión como país independiente (Yugoslavia ganó en 1989). Su mejor puesto fue un tercer puesto en 2006. Este año es una de las pocas canciones con un toque folk.

21.13 h El solista Paradise Oskar, representante de Finlandia, es quien abre esta espectacular gala de la final de Eurovisión con el tema "Da da dam". El chico rubio de tremendos ojos azules aparece solo con guitarra. ¿Conseguirá el éxito de sus compatriotas Lordi de 2006? Empezamos de forma muy tranquilita el festival, y no sabemos si Paradise Oskar está nervioso o si es su forma de actuar, pero el finés no consigue llenar el escenario.

21.10 h Qué vestidazos los de las presentadoras, la que lleva el vestido rojo (que es cómica) es una imitación de plumas. Íñigo recuerda el número 9058101+número de actuación. Si los espectadores prefieren enviar un SMS, hay que enviar al 25152 la palabra CANCIÓN+número de actuación. Y ¡ya se puede empezar a votar!

21.09 h Ahora vemos un vídeo de la transformación del Arena, que hace unas semanas era un campo de fútbol y ahora acoge el mayor espectáculo musical de toda Europa.

21.06 h ¡Menuda interpretación de "Satellite", además humos, fuego, dos baterías... y para el final de la canción, Anke y Judith haciendo los coros... todos rodeados de chicas ondeando las banderas dede los países participantes y... ¡¡LENA!! con un vestido diferente al que tendrá durante su actuación ha salido a cantar... ¡Menudo fiestón!

21.02 h Judith Rakers, Anke Engelke y Stefan Raab, los presentadores de la gala, explican que es tradición que el ganador del año anterior actúe con el tema vencedor, en este caso el de Lena, "Satellite". Dicen que está nerviosa... así que ellos se están atreviendo con ella. La cosa no iba muy bien, pero ¡¡¡sorpresa!!! resulta que Stefan Raab no solo toca la guitarra, sino que no canta nada mal una versión mucho más rápida y acompañada de vientos de "Satellite".

21.00 h "Heart, beat... " por fin el ansiado momento, ¡¡¡comienza la gala Final de Eurovisión 2011!!! Da la bienvendia José María Íñigo.

20.58 h Conexión en directo del Telediario con las enviadas especiales a Düsseldorf Paqui González y Ana Lorenzo. Recuerdan que podremos votar desde el minuto uno del festival. El estruendo entre el público es increíble.

20.44 h Hoy nos enterado, en una entrevista en RNE, que José María Íñigo, el comentarista oficial de Eurovisión de TVE, comió un día en Düsseldorf de gorra. Resulta que fue a comer a lo que él creía era un restaurante. Pidió la carta y le contestaron que no tenían carta. Cuando fue a pagar... se dio cuenta de que era un comedor de caridad.

20.37 h Una vez finalizadas las actuaciones y el tiempo de los espectadores para votar, los 43 países participantes en Eurovisión anunciarán sus votos. La portavoz de TVE, la periodista Elena S. Sánchez será la encargada de anunciar los votos del jurado y el público español, en la 38ª posición.

20.33 h En el Facebook de Eurovisión de TVE no paran de comentar la participación de Lucía. Una usuaria, Mercedes Mouriño comenta: "Vale que Europa no entienda la canción, vale que Lucía Pérez quizá no sea un icono de la moda (¡¡ese chaleco vaquero!!) pero ¿quién se resiste a no mover el hombro con el ritmillo? ¿quién a lo largo del día no ha tarareado el ouououou?"

20.30 h Empieza el Telediario, pero ¡¡solo falta MEDIA HORA para que empiece la gala final de Eurovisión 2011!!

20.26 h Uno de los grupos que llegaron a la final de Destino Eurovisión, los Auryn, han interpretado uno de sus temas en directo. Antes le han dado una sorpresa a Lucía, han cantado a capella el estribillo de "Que me quiten lo bailao".

20.22 h Hemos visto un vídeo de Lucía en Alemania, concretamente de su visita al centro gallego de Bonn, donde los gallegos que residen en el país teutón la animaron con gran efusividad... Lucía se sintió como en casa.

20.18 h Dani Diges ha explicado que en 2010 hubo muy buen rollo con el resto de participantes y que muchos canturreaban la canción "Algo pequeñito". Según Reyes del Amor, las coreografías no se permitieron en el festival hasta 1966, y desde entonces cada vez han ido cobrando más importancia.

20.14 h Anne le cuenta a Lucía que muchos fans de Galicia, su tierra, la está viendo. Lucía les ha enviado un mensaje: "He disfrutado mucho en tierras alemanas, es la mayor experiencia de mi vida. Pase lo que pase La imagen de España respecto a los países de Europa está siendo muy buena. Pase lo que pase, la carrera sigue, desde el 14 de mayo habrá más Lucía y ¡¡que nos quiten lo bailao!! Me siento muy afortunada de estar aquí".

05.06 min Anne Igartiburu conecta desde el plató en Madrid con Lucía Pérez apenas tres cuartos de hora antes de que empiece la final de Eurovisión 2011. La gallega asegura sentir el cariño y el apoyo de los españoles en el Düsseldorf Arena.

20.11 h ¡¡¡Conexión en directo con Lucía Pérez desde Düsseldorf!!! Afirma que está "feliz, contenta y ansiosa de subirse al escenario. Lleva desde las 13 en el Arena, pero no ha perdonado la siesta, buena costumbre española. Como para la mayoría de candidatos esta ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

20.07 h Lucía Pérez se lo ha pasado bomba los meses después de ser seleccionada en Destino Eurovisión. Ha conseguido que el exmotorista Ángel Nieto cantara su tema, "Que me quiten lo bailao" y... ¡los Lunnis!

00.59 min Ha sido un camino difícil y lleno de acontecimientos promocionales, desde que se presentó como candidata hasta que fue elegida representante de España en una gala especial. Ahora, ha llegado a Düsseldorf para tratar de restituir la corona eurovisiva a España después de muchos años.

20.05 h Dani Diges recuerda su estancia en Oslo, la ciudad noruega donde se celebró Eurovisión 2010. Ha recordado que la meditación y el reiki le ayudaron a afrontar ese gran momento, cuando interpretó "Algo pequeñito".

20.04 h Chenoa afirma que Lucía sabe moverse en el escenario. Según Dani Diges hay que tener mucho morro y mucha cara. Afirma que Lucía destaca en el escenario, tiene algo que "hace que te fijes en ella".

20.00 h Comienza el programa previo a la Final de Eurovisión, presentado por Anne Igartiburu. Están presentes Dani Diges, representante español del eurofestival en 2010, los miembros del jurado español Reyes del Amor, experta en el festival y el cantante David Ascanio; la cantante Chenoa y el productor musical Jacobo Calderón. Están contando cómo han vivido ellos Eurovisión.

Un total de 25 países, 20 seleccionados por público y jurado en las semifinales de Eurovisión y los cinco que acuden directamente a la final, compiten por el puesto ganador. Este es el orden de actuación: Finlandia, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Lituania, Hungría, Irlanda, Suecia, Estonia, Grecia, Rusia, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Moldavia, Alemania, Rumanía, Austria, Azerbaiyán, Eslovenia, Islandia, España, Ucrania, Serbia y Georgia.

El acontecimiento musical europeo por excelencia, la final de Eurovisión 2011, comienza a las 21 h en La 1 de TVE. Antes, a las 20 h, un programa especial presentado por Anne Igartiburu nos acercará a los emocionantes momentos previos que vive nuestra candidata, Lucía Pérez, quien interpreta el tema "Que me quiten lo bailao" en el puesto número 22. En RTVE.es os lo vamos a contar todo minuto a minuto.