Lucía Pérez ha realizado el primero de los tres ensayos generales de Eurovisión 2011, una actuación en la que aún no se ha desvelado la puesta en escena definitiva y en la que la cantante ha tenido alguna dificultad debido a los fallos de sonido.

"Cuando hemos salido al escenario la canción ha tardado bastante en empezar a sonar, han sido momentos un poco tensos porque no sabíamos qué pasaba, pero nos ha gustado que mientras esperábamos hemos oído a muchos eurofans animándonos", ha dicho Lucía Pérez tras el ensayo.

En la rueda de prensa posterior, la cantante ha afirmado que lo que más le está gustando de su experiencia en Eurovisión es poder cantar sobre un escenario como el del Düsseldorf Arena y haber conocido un poco más a los eurofans que le han estado apoyando en los últimos meses y a los que considera "la esencia" del Festival de Eurovisión.

Blue y Lena sorprenden con su puesta en escena

En los últimos días, sobre todo después de su actuación en la segunda semifinal, los gemelos irlandeses Jeward están subiendo en las apuestas y son unos de los favoritos para ganar el Festival, así como la candidata de Estonia Getter Jaani o la pareja de Azerbaiyán Ell/Nikki.

A parte de ellos, en esta edición también hay muchas expectactivas puestas en que el Festival de Eurovisión lo gane alguno de los países del Big Five. El favorito sigue siendo el fracés Amaury Vassili, pero después del ensayo general podrían arrebatarle su primer puesto Lena o el grupo Blue, ya que ambos se presentan con una puesta en escena efectista y pensada para el formato televisivo.

Con la alemana "Taken by a stranger" se recrea sobre el escenario una atmósfera envolvente, y en ocasiones incluso inquietante, acorde con el argumento de la canción, mientras que los integrantes de Blue aparecen en escena arropados por cuatro pantallas en las que se proyectan sus rostros y el título de la canción, "I can".