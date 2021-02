Lucía Pérez, candidata española para Eurovisión 2011, estrena la nueva versión y el videoclip de "Que me quiten lo bailao" en Rtve.es.

La canción, compuesta por Rafael Artesero, combina percusión latina con el aire folk, y para ello se ha añadido nuevos sonidos de violines, flautas, gaitas, guitarra acústica y ukelele.

Letra:

Ouo uo oo, ouo uo oo

y ahora que me quiten, que me quiten lo 'bailao'.

Me pellizco cada día, pienso qué suerte la mía

no estoy soñando, es realidad.

Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve,

te tengo a ti, a ti y todo lo que me das.

Y aunque sé bien

que podrán venir tormentas

y me caeré

sé que a fin de cuentas he 'disfrutao'

de todo lo 'bailao'

Ouo uo oo, ouo uo oo

y ahora que me quiten, que me quiten lo 'bailao' (bis)

Junto a ti cada momento es sublime el sentimiento,

no he de temer lo que ha de venir.

No me curaré en salud, ni me cargaré una cruz,

prefiero disfrutar viendo lo que eres tú

Y aunque sé bien que van a venir tormentas

y me caeré

sé que a fin de cuentas ya disfruté

de todo lo 'bailao'

Uo uo uo uo oo uo uo uo uo oo

Ahora que me quiten, que me quiten lo 'bailao' (bis)

Me siento tan bien, me siento tan bien

que nunca nunca nunca en negativo pensaré

y sé bien que van a venir tormentas

y me caeré

pero a fin de cuentas ya disfruté de todo lo 'bailao'

Ouo uo oo, ouo uo oo,

y ahora que me quiten, que me quiten lo 'bailao' (bis)