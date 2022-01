06.10 a.m. Suena la alarma del móvil. Es de noche y hace frío. No queda leche. Cojo el metro hasta Plaza de Castilla. Kilos de legañas por metro cuadrado.

Todos los curritos hacemos fila esperando el bus. Se me ha escapado el C57, que me deja más cerca. No tengo cambio. El conductor se pone nervioso. Toca levantar el billete de 20 euros y pedir monedas entre la gente. Me siento como si acabase de guardar el acordeón. Varias señoras abren sus monederos. Misión cumplida. Escojo mi asiento y soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo turno de mañana editando 'Españoles en el Mundo'.

Alérgica a los madrugones, cuando me di cuenta de la ilusión con la que iba a trabajar cada mañana supe que había escogido el camino correcto. Hace unos cuantos años tuve que decidir entre preparar unas oposiciones -el clásico ¿tú te sacas la plaza y luego ya harás lo que te gusta¿- o venir a Madrid y empezar otra vez. Desde que trabajo en 'Españoles en el Mundo' mi madre ha vuelto a colocar la foto de la orla en el salón, así que ánimo a todos los que se arriesgan.

Yo soy el último fichaje del equipo. Llegué cuando el trabajo duro ya estaba hecho, cuando llamar en nombre del programa te abre todas las puertas. Y es que 'Españoles en el mundo' genera cariño, empatía, confianza, curiosidad entre la gente. Más allá de los viajes, éste es el verdadero privilegio de trabajar aquí.

Alguno se despista y te pregunta si eres de 'Callejeros en el mundo' o de 'Madrileños viajeros', pero eso son gajes de la tele...