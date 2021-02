"Estoy un poco afónico, los nervios, esta sorpresa que no me esperaba...". Así se ha dirigido Daniel Diges, el candidato de TVE en el Festival de Eurovisión 2010 a los medios de comunicación en su presentación oficial. Y es que, según él mismo ha reconocido, creía que Coral o Lorena iban a ser las ganadoras, pero los 118 puntos que consiguió del público y del jurado después de interpretar "Algo pequeñito" ante una audiencia de 2,6 millones de espectadores, han hecho que sea él el que haya conseguido ser nuestro representante en el eurofe

El cantante y actor madrileño ha reconocido que el tema es un "monstruito que se te mete en la cabeza" y que le "conquistó nada más escucharlo". Diges, que ha comparecido junto a la directora de Programas de TVE, Eva Cebrián, ha desvelado que van a mejorar los arreglos de la canción de cara al 29 de mayo, con el objetivo de hacer la canción "más impresionante, con instrumentos reales".

"Algo pequeñito" es un vals con el que sueña impregnar de "magia" el escenario del certamen y recuperar los orígenes del eurofestival. En cuanto a la puesta en escena de Oslo, Diges ha anunciado que irá con los mismos bailarines que le apoyaron en su triunfo -"A ver si nos vuelven a dar 12 puntos", ha comentado- y que tendrá un aire circense.

Ante la pregunta del incidente protagonizado por John Cobra durante la gala, Daniel ha manifestado que sirve para que TVE tome medidas, que la cadena "elija a quien quiera desde el primer momento". "Este tipo de frikismo que no queremos en España, hay que quitarlo", ha subrayado. También ha explicado que Cobra fue encantador con el resto de participantes durante los ensayos, y que estaba muy nervioso antes de salir. "Creo que le pudo el momento, pero no tuvo justificación", ha opinado el artista.

Descubriendo a Daniel Diges

Daniel Diges es un experimentado cantante y actor que se ha curtido en directo sobre los escenarios. Como prueba de su talento, este año ha recibido el Premio Nacional de Teatro como "Mejor Actor de Musicales". En este momento se encuentra en plena gira con "Mamma Mía On Tour", producción que protagoniza junto a Nina y Marta Valverde.

Diges, ha protagonizado la gran mayoría de los musicales de éxito que se han realizado en España. Ha trabajado como protagonista en "Hoy no me puedo levantar", "En tu fiesta me colé","We will rock you" y "High School Musical".



Además de cantante y actor, Daniel tiene una amplia experiencia televisiva. Entre otras, destacan sus apariciones en "Aquí no hay quién viva", "Agitación más IVA", "Ana y los siete", "Hospital central", "Nada es para siempre" y "Max Clan". Además trabajó durante dos años como presentador y cantante en la serie infantil de Antena 3 "Megatrix".

Para completar su amplia carrera, este año quiere representar a España en Eurovisión con un Festival que sigue desde que era niño y en el que siempre ha soñado participar. Con "Algo pequeñito" y Daniel Diges, en 2010... ¡El musical vuelve a Eurovisión!