¡Ya tenemos representante para Eurovisión! Tras varios meses de selección, Daniel Diges ha conseguido su billete para Noruega en la gala "Eurovisión 2010: Destino Oslo", en la que ha recibido un total de 58 puntos por parte del jurado y 60 votos de las llamadas y sms de los telespectadores, sacando más de 20 puntos a la segunda clasificada, Coral Segovia.

Daniel Diges ha enamorado al público con su "Algo pequeñito", un vals al que ha dotado de una gran interpretación vocal, con David Velardo a los coros y tres bailarines cuya puesta en escena estaba inspirada en "El soldadito de plomo". Una puesta en escena que ha hecho de "Algo pequeñito" una de las actuaciones más grandes de la noche.



Diges, de los musicales a Eurovisión

Nacido en Alcalá de Henares el 17 de enero de 1981, Daniel Diges es un experimentado cantante y actor que se ha curtido en directo sobre los escenarios. De hecho, este año ha recibido el Premio Nacional de Teatro como "Mejor Actor de Musicales". En este momento se encuentra en plena gira con "Mamma Mía On Tour", producción que protagoniza junto a Nina y Marta Valverde. Asimismo, ha participado en otros musicales como "Hoy no me puedo levantar", "En tu fiesta me colé", "We will rock you" y "High School Musical".

Además de cantante y actor, Daniel tiene una amplia experiencia televisiva. Entre otras, destacan sus apariciones en "Aquí no hay quien viva", "Agitación más IVA", "Ana y los siete", "Hospital central", "Nada es para siempre" y "Max Clan".