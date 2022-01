Miguel Ángel Muñoz es Julián Maldonado

El doctores el director en funciones de la "casa de reposo" en la que ingresa Hipólito Roldán . Gran conversador y seguidor de la técnica del, al doctor Maldonado le fascina la personalidad y la historia oculta de Hipólito Roldán, al que no considera un enfermo mental, si no alguien "que carga una gran pena". Por eso se propone indagar en las entrañas del patriarca de los Roldán y averiguar que es aquello que hizo en su pasado y que ahora no le deja dormir tranquilo.A losdebutó en la pequeña pantalla y a los 17(Madrid, 1983) ya se había convertido en una de las grandes promesas de la televisión. A esa edad participó en la serie juvenil "Compañeros" y, poco después, pasó a convertirse en uno de los protagonistas de la seriey, de paso, en uno de los hombres más deseados. Tras su éxito con el grupo musical UPA Dance, Miguel Ángel ha probado suerte en la, formando parte del reparto de filmes como "Desde que amanece apetece" o "Los Borgia".