José Sancho interpreta a Milans del Bosch

Valenciano, comenzó su carrera en los años sesenta. Ha trabajado en decenas de películas , dentro y fuera de España, como "El Dorado" de C. Saura (1987), "Montoyas y Tarantos" de V. Escrivá (1988) , "¡Ay Carmela!" de C. Saura (1989), "Todos a la cárcel" de L.G. Berlanga (1993) ode P. Almodóvar (1997).En, hasta el Don Pablo de "Cuéntame" su personaje más querido por el público fueen la popular serie de TVE "Curro Jiménez"Desde que se subió en las tablas por primera vez en 1964, no ha parado. Ha interpretado obras de todos los registros; clásicas y contemporáneas, decomercial y experimental: desde Casona, (La Molinera de Arcos, 1980, ) hasta Valle Inclán (" La enamorada del rey," 1985) o Buero Vallejo( "El tragaluz").En su palmarés , se cuenta el, al mejor actor por la A.C.E de Nueva York (2005)palmera de honor de la Mostra de cine de Valencia.