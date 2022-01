Bienal de Venecia 2005: La periferia

METRÓPOLIS presenta el segundo de dos programas sobre la Bienal de Venecia 2005 que, bajo el título La Periferia, ofrece una selección de la exposición comisariada por Rosa Martínez y de las representaciones nacionales fuera de los Giardini.

El título "Siempre un poco más lejos" sintetiza muy bien las intenciones de Rosa Martinez quien, en su exposición, quiere "descubrir nuevos territorios de sentido".



El recorrido por la exposición se abre con una obra de las Guerrilla Girls (EEUU) que desde su formación en 1985, vienen realizando acciones y carteles que, con sentido de humor, critican la escasa presencia de artistas mujeres y de color en las galerías y los museos. Sus "Extraños pero verdaderos datos sobre la Bienal de Venecia" son el resultado de su investigación sobre la relación de la Bienal con el género femenino.



En sus esculturas e instalaciones, Joana Vasconcelos (Portugal) utiliza objetos de uso cotidiano para crear algo nuevo que poco o nada tiene que ver con sus funciones habituales. En "La Novia", un inmenso candelabro hecho de 14.000 tampones, la artista lleva a estos objetos de higiene femenina a nuevas dimensiónes estéticas y críticas.



Regina José Galindo (Guatemala), que recibió el premio a un artista joven de la Bienal, utiliza su cuerpo para denunciar la violencia, en especial la sufrida por las mujeres. En sus acciones denuncia asesinatos y violaciones, pero también, como en "Himenoplástia", las agresiones a las que las mujeres se someten por presiones sociales y tradiciónes patriarcales.



Bülent Sangar (Turquía) analiza temas sociales a través de la fotografía. "Suret", que significa "cara", hace referencia a una reciente ley turca que representa la actualización de una tradición religiosa y que prohibe la reproducción de las caras de personas involucradas en crímenes en los medios de comunicación.



A lo largo de su trayectoria, Kimsooja (Corea) ha reflexionado sobre su condición de mujer exiliada y nómada. En "Mujer-Aguja" emprende un viaje a distintas metropolis del mundo para quedarse parada en medio de un flujo de gente. Su inmovilidad y su silencio acentúan su diferencia, su condición de mujer extranjera en esta dramatización y denuncia de la exclusión social y política.



El interés de Valeska Soares (Brazil) en la relación del cuerpo humano con espacios arquitectónicos esta excelentemente ejemplificado en el trabajo "Tonight" donde logra la desestabilización poética de un espacio modernista a través de la música y del baile.



En sus "Contra-espectáculos", Pilar Albarracín (España) combate y desacraliza los tópicos que persiguen a la mujer española. "Bailaré sobre tu tumba" es un intenso diálogo sobre tablas que representa, una vez más, la lucha entre los sexos, la incapacidad del hombre de salirse de los roles establecidos y la lucha de la mujer por romper con las convenciones que la obligan a la sumisión.



Cristina García Rodero (España) ha viajado por todo el mundo para retratar fiestas y ceremonias tanto religiosas como mundanas. Aparte de su valor documental, sus fotografias tienen una dimensión poética que hace que la frontera entre documento y arte se difumine, lo mismo que la frontera entre lo que es normal y lo que no lo es.



Tanto la vida como la obra de Leigh Bowery (Gran Bretaña) han sido todo un ejercicio de libertad y una celebración de la diferencia. En esta pequeña retrospectiva se pueden ver sus extravagantes diseños y performances corporales que, aunque el reconocimiento del mundo artístico no se produjo hasta después de su muerte en 1994, hoy sirven de inspiración tanto a artistas visuales como a diseñadores de moda.



El medio de expresión preferido por el grupo Blue Noses (Rusia) es la video-performance, aunque este sea quizas un apelativo demasiado ostentoso para su gusto. Como se puede ver en la instalación "Búsqueda" (de la serie "Los Pequeños Hombres"), en realidad, lo que hacen es reirse del mundo a través de sus travesuras, bromas y sketches grabadas en video.



El génesis según los papagayos forma parte de "Paraiso en el Nuevo Mundo" una serie de trabajos en los que Sergio Vega (Argentina) investiga y deconstruye, con ironía y lucidez el mito de Latinoamérica como "paraiso encontrado".



La relación entre tecnología y espiritualidad es una temática cada vez más importante en la obra de Mariko Mori (Japón). En el trabajo interactivo "Ovni de ondas" combina infografía en tiempo real y tecnología de ondas cerebrales para representar la conexión e interacción que existe entre los seres humanos y el resto del universo.



Por invitación de Rosa Martínez y de la Bienal de Venecia, Gregor Schneider (Alemania) desarrolló el proyecto "Cubo Venecia 2005" que consistió en colocar, en la plaza de San Marco, un cubo de quince metros, inaccesible y cubierto de tela negra, ciertamente parecido en su forma a la Kaaba. El proyecto fue rechazado en contra de la voluntad de la comisaria por sus implicaciones políticas.



Con una excelente exposición conjunta, la Academia de Arte de Asia Central presenta por primera vez a artistas de Kazajstán, Kirgisistán y Uzbekistán en la Bienal.



En sus obras, Said Atabekov (Kazajstán) confronta elementos arcaicos y místicos con elementos representativos de la civilización y la modernidad para reflexionar, como en "Francotirador", sobre los eternos conflictos entre individuo y sociedad, entre tradición e inovación y entre agresión y transigencia.



También Almagul Menlibayeva (Kazajstán) quien se considera una representante del chamanismo punk, utiliza elementos arcaicos y post-modernos a la vez, pero no tanto para confrontarlos sino para crear una sorprendente fusión entre aparentes opuestos. En la carretera es una instalación compuesta por varias video-performances de la artista, concisas y coreografiadas a la vez que poéticas y místicas.



El Instituto Italo-Latinoamericano presenta a artistas de 12 de su paises miembros.



Una de ellas es Donna Conlon (Panamá) cuya obra se centra en la relación entre el hombre y su entorno, especialmente el natural, lo que la ha llevado a trabajar sobre la basura y las relaciones que se establecen entre ésta y la naturaleza. Su observación de unas hormigas recolectando hojitas le dió la idea para "Coexistencia", un trabajo en video que documenta una extraordinaria manifestación por la paz.



En "Bocas de Ceniza", Juan Manuel Echaverría (Colombia) da voz a los campesinos desplazados de las costas colombianas por la guerra de la droga. En sencillas pero comovedoras canciones compuestas e interpretadas por ellos mismos nos hablan de sus historias personales, de la violencia sufrida y de los pueblos que han tenido que dejar atrás.