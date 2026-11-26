El programa ‘RTVE Responde’ aborda este domingo el proyecto impulsado por el Observatorio de Igualdad de RTVE para recuperar la memoria de las mujeres que abrieron camino en la radiotelevisión pública. La defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, abordará también las quejas por la desaparición del programa ‘Team total’ de Clan y anunciará el espacio que lo va a sustituir.

Pioneras de la radio y la televisión

‘Pioneras’ trata de cubrir un hueco en la historia de las mujeres españolas, al rescatar los nombres de quienes se dedicaron a profesiones y tareas técnicas, habitualmente masculinas. Un libro, un documental y varios espacios de radio darán forma a un proyecto que aprovecha los dos aniversarios que RTVE celebra estos meses: los 70 años de Televisión Española y los 90 de Radio Nacional de Española.

Junto a las editoras de Igualdad de TVE y RNE, Carolina Pecharromán y Lola Martínez Rojo, la defensora de la Audiencia repasará algunos de los nombres de estas mujeres, mucho más desconocidas que las que se ponían delante de las cámaras o de los micrófonos.

RTVE Play, Clan y un avance navideño

En su apartado de servicio público, el programa dirigido por Beatriz Ariño recogerá una novedad que avanzará la directora de Programación de RTVE Play, Gema Sánchez, tras las quejas sobre la caducidad de los derechos de emisión.

Y de la mano del subdirector de Contenidos Infantiles, Yago Fandiño, se descubrirán algunos detalles del espacio que sustituirá a ‘Team Total’ en Clan.

El balance de un año del informativo digital ‘YaTdigo’, y un anticipo de ‘Telepasión’, todo un clásico de las navidades, completan esta edición de RTVE Responde.