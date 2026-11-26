El Consejo de Administración de RTVE, en su sesión celebrada hoy 26 de noviembre de 2026, ha aprobado por mayoría absoluta de sus miembros (con 10 votos a favor y 5 en contra) el siguiente comunicado.

El Consejo de Administración de la Corporación RTVE expresa su más firme respaldo y solidaridad con la periodista Silvia Intxaurrondo ante la apertura de un expediente sancionador a título personal por parte de la Junta Electoral Central (JEC), derivado de su labor profesional al frente del programa ‘La Hora de La 1’:

Desde el máximo respeto a las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la JEC, este Consejo considera que la incoación de un procedimiento sancionador individualizado contra una profesional de la información constituye una medida inédita, jurídicamente improcedente y profundamente lesiva para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática.

Más aún cuando la propia resolución de la JEC admite que las palabras objeto de denuncia no se pronunciaron en un bloque estrictamente informativo, sino en una tertulia de análisis político, formuladas a modo de preguntas abiertas y garantizando en todo momento la intervención de posturas discrepantes. Resulta, por tanto, contradictorio exigir neutralidad equiparando la defensa de los valores constitucionales y los derechos fundamentales con un posicionamiento partidista.

Esta decisión supone una grave anomalía que atenta contra la esencia misma del oficio. El periodismo de servicio público no puede reducirse a una labor de mera transmisión mecánica de declaraciones; exige formular preguntas pertinentes, contextualizar los hechos y abrir debates de relevancia social sobre los límites democráticos y la defensa de la igualdad. Tal y como establece de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la prensa goza de un margen reforzado de protección cuando suscita debates de interés general. Sancionar económicamente a una periodista por plantear cuestiones incómodas en un espacio de debate introduce un efecto disuasorio inaceptable y abre la puerta a la autocensura.

Por todo ello, el Consejo de Administración de RTVE reafirma su compromiso con la independencia de sus profesionales y comunica que la Corporación prestará a Silvia Intxaurrondo toda la asistencia y defensa jurídica necesaria, en todas las instancias administrativas y judiciales que correspondan, hasta lograr el archivo definitivo de este expediente y la plena salvaguarda de sus derechos profesionales.