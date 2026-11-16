RTVE ha comenzado los trabajos con la consultora South 180, de Ginebra (Suiza), para reforzar la evaluación del impacto de su actividad como servicio público. El proyecto da continuidad y un nuevo impulso a la línea de trabajo que RTVE viene desarrollando desde hace años para medir el valor público de la Corporación. Sobre esa experiencia, se ampliarán las herramientas de medición para acreditar con datos empíricos su contribución al interés general y determinar su aportación a diferentes ámbitos como la democracia, la cultura, la sociedad, la educación, la economía o la industria audiovisual, entre otros, mediante indicadores, análisis e informes periódicos.

La Corporación RTVE ha desempeñado un papel fundamental en este ámbito, impulsando desde su área de Audiencias este tipo de estudios antes de que su uso se extendiera entre las radiotelevisiones autonómicas. El objetivo de esta nueva fase es complementar y reforzar ese conocimiento acumulado con una metodología externa que facilite la rendición de cuentas ante la ciudadanía y las instituciones, permita justificar el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público y ayude a identificar oportunidades de mejora.

El refuerzo de esta línea de trabajo cobra especial relevancia en el contexto del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, conocido como EMFA, y de los marcos europeos sobre la misión y la financiación de los medios públicos. La EMFA protege la independencia editorial y el pluralismo y exige a los Estados garantizar que los medios públicos dispongan de financiación adecuada, sostenible y previsible para cumplir su misión. A su vez, el marco europeo sobre ayudas estatales a la radiodifusión pública contempla la definición de la misión de servicio público y la supervisión de su cumplimiento. Contar con objetivos definidos y evidencias sobre sus resultados permite reforzar la transparencia y la rendición de cuentas y fundamentar las necesidades de RTVE a partir del trabajo de evaluación que la Corporación ya venía realizando.

Durante los dos años de duración del contrato, South 180 diseñará y pondrá en marcha un modelo de medición adaptado a la realidad de RTVE. Entre las dimensiones que se analizarán figuran la información, la cultura, la educación, la alfabetización mediática, la lucha contra la desinformación, la cohesión territorial, la diversidad, la accesibilidad, la innovación y el impacto sobre la industria y la economía, entre otros.

La percepción ciudadana será uno de los pilares de la investigación. Para ello, serán encuestadas miles de personas, y el análisis podrá complementarse con grupos de discusión, consultas a colectivos específicos, estudios de caso y datos sobre la actividad de la Corporación. La combinación de fuentes permitirá estudiar tanto la valoración de sus servicios como los beneficios que estos generan para la sociedad.

Los trabajos incluyen reuniones de seguimiento, la entrega continuada de análisis y recomendaciones y la elaboración de informes de valor e impacto. La propuesta contempla también la transferencia de conocimiento a los equipos de RTVE, con presentaciones y sesiones de trabajo para incorporar los resultados a la planificación y a la mejora de sus servicios.

La Corporación trabajará además en este proyecto para contar con estudios y evaluaciones que permitan proporcionar evidencias que fundamenten las propuestas de RTVE sobre la definición futura de su función de servicio público en la elaboración del nuevo Mandato Marco, cuyo proceso parlamentario se puso en marcha en el último trimestre de 2025 y la subcomisión encargada de redactar la propuesta se constituyó el 28 de octubre de ese año. El Mandato Marco es el instrumento que aprueban las Cortes Generales para establecer los objetivos generales del servicio público encomendado a RTVE. El Contrato Programa, suscrito entre el Gobierno y la Corporación, concreta esos objetivos en compromisos específicos, determina los recursos presupuestarios para desarrollarlos y establece mecanismos de seguimiento y control de los resultados. El proyecto busca aportar una base empírica útil para ambos instrumentos, conectando las obligaciones de RTVE con indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.

Esta trayectoria de RTVE se inscribe, además, en una línea de trabajo impulsada en Europa por la Unión Europea de Radiodifusión (UER, o EBU por sus siglas en inglés) para definir, medir y demostrar el valor de los medios públicos. Sus estudios y marcos de referencia promueven el uso de evidencias y el intercambio de experiencias entre radiotelevisiones. El modelo previsto para RTVE buscará facilitar la comparación con otras experiencias europeas, manteniendo su adaptación a las obligaciones y características de la Corporación.