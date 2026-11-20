A comienzos de este año ‘Metrópolis’ renovó equipo y planteamientos editoriales, bajo la dirección de Susana Blas y la subdirección de Ruth Cantarero. El programa de La 2 refleja ahora esos cambios en imagen, con nueva cabecera, creada por el cineasta y artista visual Chino Moya, y día de emisión, los miércoles por la noche. Un nuevo período en el que seguirá reivindicando la pausa, la reflexión, la exploración de la cultura contemporánea y la búsqueda de nuevos lenguajes.

En un entorno dominado por la velocidad y la circulación incesante de imágenes, ‘Metrópolis’ apuesta por otros ritmos: detenerse, mirar con atención, profundizar en los procesos de los artistas y construir relatos audiovisuales propios.

Una nueva imagen para seguir siendo ‘Metrópolis’

La nueva cabecera creada por Chino Moya representa la renovación visual de esta etapa e incorpora la inteligencia artificial como herramienta de creación y experimentación audiovisual. Se presentará en primicia el miércoles 25 de noviembre, a las 18:00 horas en RTVE Play. Ese mismo día, el primer programa que la incorporará estará dedicado al artista Avelino Sala, a propósito de su exposición La Tempestad.

La nueva imagen acompaña la etapa que ‘Metrópolis’ inició a principios de este año. Algunos de los programas realizados durante 2026 muestran ya esta nueva orientación, como el recorrido por el universo de la diseñadora Iris van Herpen, con acceso en exclusiva a su atelier de Ámsterdam; o el capítulo dedicado a Yolanda Tabanera, con una aproximación a la creación contemporánea más íntima y vinculada a sus procesos personales. También la cobertura de la Bienal de Venecia 2026, articulada en tres entregas, responde a la voluntad de ampliar el tiempo de observación.

Imagen de la cabeceraRTVE

Una mirada contemporánea, también sobre el propio archivo

La renovación de ‘Metrópolis’ no implica dejar atrás su historia. Recuperar y releer el archivo es otra de las líneas que adquieren protagonismo en esta etapa. Programas como ‘Tendencias: rumbo a la Luna’ o ‘Tendencias: arte colaborativo’ muestran cómo volver sobre los materiales del pasado permite establecer nuevas conexiones con el presente y descubrir otras lecturas de la cultura visual.

Esta mirada retrospectiva convive con el interés por estar presentes en los acontecimientos que marcan la creación actual. En 2026, ‘Metrópolis’ ha reforzado su presencia en citas como PHotoESPAÑA o ARCO.

Nuevas ventanas, nuevas formas de encuentro

Cuarenta y un años después de su nacimiento, ‘Metrópolis’ sigue buscando nuevas formas de conectar con su público. Por ese motivo, desde marzo de 2026 los nuevos programas se estrenan cada semana en RTVE Play a las 20:00 horas, antes de su emisión en La 2.

Esta nueva ventana abre otras formas de llegar a la audiencia para seguir abriendo caminos en la exploración de la cultura visual, con la curiosidad y la libertad creativa que definen al espacio de La 2 desde sus orígenes.

El cineasta y artista visual Chino Moya es el creador de la cabeceraRTVE

Un trabajo colectivo detrás de cada imagen

‘Metrópolis’ cuenta con un equipo renovado encabezado por Susana Blas en la dirección, Ruth Cantarero en la subdirección y Elena Moreno en producción. En la realización, Roberto Domingo y Jorge López; Marcos Ortega encabeza el equipo de montaje; Jesús Alonso y Julián Valerio se han incorporado a la redacción, y Sara Cañas lo ha hecho como ayudante de producción.

‘Metrópolis’ pertenece a la dirección del Área de Sociedad y Cultura de RTVE, dirigida por Urbana Gil, y bajo la producción ejecutiva de Carlos Serrano.