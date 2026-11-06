RTVE Instituto acerca la información europea a 25 jóvenes periodistas en la VIII edición de ‘Aprende a contar Europa’
- El programa está organizado junto a la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE y la Oficina del Parlamento Europeo en España
- Combina el conocimiento de las instituciones con ejercicios periodísticos, verificación y herramientas para explicar el impacto de la Unión Europea en la vida cotidiana
Explicar cómo una decisión europea afecta a un municipio, aprender a verificar una imagen o conocer las herramientas para transformar el trámite de una ley en una noticia comprensible. Son algunos de los temas que se han abordado en la VIII edición de ‘Aprende a contar Europa’, el programa de formación para jóvenes periodistas impulsado por RTVE Instituto, la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE y la Oficina del Parlamento Europeo en España.
La apertura contó con Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto que destacó la importancia de contar con profesionales capaces de explicar el alcance de las decisiones comunitarias y su relación con los asuntos cotidianos. “En un contexto internacional cada vez más complejo, marcado por las tensiones geopolíticas, la transformación digital y una creciente desinformación, contar con rigor, claridad y cercanía lo que sucede en Europa es más importante que nunca”, afirmó.
Una idea compartida por Raquel Alonso, responsable de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España, quién aseguró que “este programa nació en 2023 para acercar a la ciudadanía las decisiones que se toman, a veces, a kilómetros, pero de las que también los españoles formamos parte. Con esta edición, ya son 200 periodistas quienes han pasado por este curso”.
Conocer las instituciones para explicar sus decisiones
La formación puso el foco en cómo elaborar una información europea rigurosa y cercana, empezando por detallar el día a día y funciones las tres principales instituciones de la UE: Parlamento, Comisión y Consejo. “Para contar bien una decisión europea hay que comprender cómo se ha negociado, qué intereses intervienen y qué consecuencias tendrá”, como explicó Eduardo Fernández Palomares, director de Servicios Corporativos de RTVE y exconsejero de Cultura y Audiovisual en la Representación Permanente de España ante la UE.
Además del funcionamiento de las instituciones, el programa reunió a especialistas en asuntos europeos y profesionales de la información en activo que aportaron una visión plural y práctica que permitió al alumnado conocer el trabajo que se lleva a cabo desde Bruselas y Estrasburgo, adaptar la información a distintos medios y públicos, conectar las decisiones europeas con la realidad local y reforzar la verificación frente a la desinformación.
Con esta nueva convocatoria, RTVE Instituto, la Agencia EFE y el Parlamento Europeo reafirman su compromiso con la formación de nuevas generaciones de periodistas especializados en información europea, contribuyendo a una cobertura más rigurosa, comprensible y cercana de las políticas e instituciones de la UE.
El curso forma parte del Programa de Formación Jóvenes Periodistas, una iniciativa del Parlamento Europeo destinada a reforzar la capacidad de periodistas de toda la Unión Europa en el comienzo de su carrera para informar sobre los asuntos europeos con mayor conocimiento y precisión, salvaguardando al mismo tiempo la independencia editorial.
Este es primero de los dos módulos del curso. El segundo módulo tendrá lugar en Bruselas y accederá el alumnado que, durante el primer módulo, haya destacado por sus méritos. Durante la estancia en Bruselas, tendrá la oportunidad de compartir la experiencia con periodistas de otros puntos de Europa.