RTVE Instituto acerca la información europea a 25 jóvenes periodistas en la VIII edición de ‘Aprende a contar Europa’

Explicar cómo una decisión europea afecta a un municipio, aprender a verificar una imagen o conocer las herramientas para transformar el trámite de una ley en una noticia comprensible. Son algunos de los temas que se han abordado en la VIII edición de ‘Aprende a contar Europa’, el programa de formación para jóvenes periodistas impulsado por RTVE Instituto, la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE y la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Sara Martín Olmo, DIrectora de RTVE Instituto RTVE Instituto

La apertura contó con Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto que destacó la importancia de contar con profesionales capaces de explicar el alcance de las decisiones comunitarias y su relación con los asuntos cotidianos. “En un contexto internacional cada vez más complejo, marcado por las tensiones geopolíticas, la transformación digital y una creciente desinformación, contar con rigor, claridad y cercanía lo que sucede en Europa es más importante que nunca”, afirmó.

Damián Castaño Martín, Jefe de la Oficina de Prensa del PE y Raffaella De Marte, Jefa de la Unidad Descentralizada de Medios del PE RTVE Instituto

Una idea compartida por Raquel Alonso, responsable de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España, quién aseguró que “este programa nació en 2023 para acercar a la ciudadanía las decisiones que se toman, a veces, a kilómetros, pero de las que también los españoles formamos parte. Con esta edición, ya son 200 periodistas quienes han pasado por este curso”.