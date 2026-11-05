'Play Back' y 'Play Rewind': dos experiencias interactivas para celebrar los 70 años de TVE

La memoria televisiva se pone en juego y los primeros años de la historia de TVE cobran una nueva forma con dos proyectos del Laboratorio de Innovación y Nuevas Narrativas de RTVE.

‘Play Back’ y ‘Play Rewind’ se lanzan el 5 de noviembre para celebrar el 70.º aniversario de Televisión Española: dos propuestas que invitan al público a participar, descubrir el archivo y acercarse a la historia de la cadena.

¿Sabes cuándo empezó a emitirse aquella serie?

'Play Back' reta a los espectadores a ordenar contenidos históricos de TVE en una línea de tiempo según su año de estreno. Un juego para poner a prueba los recuerdos y redescubrir siete décadas de televisión a través de títulos que han acompañado a distintas generaciones.

Los jugadores pueden combinar todas las categorías o elegir una concreta, como series o programas. El reto está en sumar tantos aciertos como sea posible antes de cometer tres errores, momento en el que termina la partida

Después, pueden compartir su racha y retar a familiares y amigos a superarla. Además de despertar la nostalgia, cada partida ofrece una oportunidad para descubrir contenidos del archivo que quizá habían pasado inadvertidos.

Imagina los orígenes de la tele en España

'Play Rewind' propone otro viaje: imaginar cómo se hacía televisión en los primeros años de TVE, entre 1956 y 1969. A través de cinco vídeos, la experiencia se acerca al trabajo detrás de las cámaras utilizando imágenes en movimiento creadas con inteligencia artificial generativa a partir de fotografías del Archivo de RTVE y la voz de Carlos Hipólito.

Los vídeos, un ejercicio de periodismo ficción, incluyen personajes ficticios -creados para respetar los derechos de imagen de las personas reales- y se presentan como una interpretación imaginada de aquel entorno. El proyecto permite explorar las posibilidades y los límites de la IA generativa para representar otras épocas, dejando clara la diferencia entre los documentos del archivo y las imágenes generadas.

Convierte tu móvil en un mando a distancia

La forma de recorrer Play Rewind también forma parte de la experiencia. Al escanear un código QR, el público puede convertir su teléfono móvil en un mando a distancia y utilizarlo para controlar la web desde el ordenador. La navegación recupera así un gesto cotidiano de la televisión y lo traslada a una propuesta digital.

Play Rewind está vinculado al documental de producción propia de RTVE «Un día en emisión», que se estrena el 5 de noviembre en RTVE Play y el 8 de noviembre en La 2. Con la narración de Carlos Hipólito, reconstruye la programación de TVE del 4 de marzo de 1966 a partir de los partes originales de emisión y las imágenes conservadas en el archivo. Ambas propuestas ofrecen miradas complementarias sobre aquella televisión: el documental recupera lo que se veía en pantalla y la experiencia del Lab imagina cómo se trabajaba detrás de las cámaras.

«Con estos proyectos no solo queremos rendir homenaje a los 70 años de Televisión Española, queremos explorar cómo el universo digital puede contribuir a crear contenidos originales y actuales ligados a la historia de la cadena», explica César Peña, coordinador del Lab RTVE.

Puedes ver el especial 70 aniversario de TVE, en el que están incluidos todos los contenidos creados por RTVE Play, en rtve.es/70-aniversario.