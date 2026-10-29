La Cátedra RTVE-Universidad de Zaragoza pone en marcha 'Telerín', una herramienta de IA para conocer la historia de Televisión Española

'Telerín ha sido desarrollado en el entorno de la Cátedra RTVE-Universidad de Zaragoza

Reúne publicaciones históricas, más de 2.000 fotografías digitalizadas y una selección de vídeos, con acceso a las fuentes originales

Disponible de forma gratuita y sin registro a través de telerin.rtve.es/telerin

Portada del asistente 'Telerín'

La Cátedra RTVE-Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha el proyecto 'Telerín', una nueva herramienta basada en inteligencia artificial, con la que RTVE propone una forma distinta de descubrir los primeros años de la historia de Televisión Española.

¿Qué programas infantiles se emitían en TVE en 1968? ¿Qué anunciaba ‘Tele Radio’ para la Navidad de 1965? ¿Quiénes aparecían en sus portadas en 1964? Son algunas de las preguntas que el público puede formular a ‘Telerín’, cuyo acceso es gratuito y no tiene necesidad de registro a través de telerin.rtve.es/telerin.

La Cátedra RTVE-UZAR, sobre automatización de la documentación de contenidos audivisuales y sonoros, creada en 2017 y dependiente del Centro de Innovación de RTVE, está dirigida por Eduardo Lleida, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Son miembros también de la Cátedra la directora del Archivo de RTVE, Virginia Bazán, y el director de sistemas e innovación de RTVE, Manuel Gómez Zotano.

Publicaciones, fotografías y vídeos para redescubrir los primeros años de TVE

‘Telerín’ permite consultar la revista ‘Tele Radio’ desde el 31 de diciembre de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1969. Sus páginas recogen la programación prevista de TVE y RNE, entrevistas, reportajes, artículos de opinión, portadas y publicidad que ofrecen un retrato tanto de la evolución de la radiotelevisión como de la sociedad española de aquellos años.

La herramienta incorpora también ejemplares de ‘TVE es noticia’, publicación dirigida a los medios de comunicación que recogió las novedades de TVE entre 1967 y 1969, así como otras publicaciones propias dedicadas a la programación y a sus profesionales.

A estos fondos se suman más de 2.000 fotografías procedentes del archivo de ‘Tele Radio’, digitalizadas para este proyecto, y una selección de vídeos de la programación que se conserva de aquella etapa.

Además, la consulta de los registros de emisión digitalizados en el Archivo General de la Administración (AGA) permite contrastar la programación anunciada con las emisiones que finalmente se realizaron.

Preguntar con palabras propias y acceder a las fuentes originales

‘Telerín’ permite realizar consultas utilizando lenguaje natural, sin necesidad de conocer previamente cómo están organizados o catalogados los fondos. Preguntar por una fecha, un programa o un protagonista permite localizar información y descubrir fotografías, publicaciones y vídeos relacionados.

Las respuestas incorporan enlaces a los documentos originales, de manera que cada usuario puede comprobar la información, acceder directamente a las fuentes y continuar explorando por su cuenta. Incluir referencias concretas, como una fecha o el nombre de un programa, ayuda a obtener resultados más precisos. De esta forma, la inteligencia artificial funciona como una nueva puerta de entrada a unos fondos que permiten recorrer los primeros años de TVE y acercarse a sus programas, protagonistas y al contexto social y cultural en el que nació y se desarrolló la televisión en España.

Innovación para acercar el patrimonio audiovisual de RTVE

Con ‘Telerín’, RTVE explora las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada al acceso y difusión de su patrimonio documental y audiovisual. El proyecto permite experimentar con nuevas maneras de descubrir, relacionar y hacer accesibles materiales históricos a partir de preguntas formuladas por los propios usuarios.

Como herramienta basada en inteligencia artificial, ‘Telerín’ ofrece una nueva forma de explorar los fondos históricos incorporados al proyecto. Sus respuestas se construyen a partir de estos materiales y pueden estar condicionadas por la calidad de su digitalización y del reconocimiento automático de los textos. Para favorecer una consulta rigurosa y permitir al usuario ampliar la información, la herramienta ofrece acceso a las fuentes originales en las que se basan sus resultados.

‘Telerín’ es una iniciativa vinculada al 70º aniversario de TVE y a la actividad de innovación de la Cátedra RTVE–Universidad de Zaragoza. Su disponibilidad y continuidad estarán sujetas a la evolución del proyecto. RTVE recomienda no introducir datos personales en las consultas.