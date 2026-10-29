La 2 a Catalunya fa el seu millor octubre dels últims 18 anys
- La cadena tanca aquest mes amb un 2.8% de quota i més de 3,56 milions d'espectadors únics
- El 'Pla Seqüència' amb Carles Puigdemont és el programa més vist de La 2Cat amb un 8.3% de quota i 111.000 espectadors
- Els informatius de RTVE Catalunya registren el millor octubre dels darrers 19 anys amb una mitjana de 125.000 espectadors
La 2 a Catalunya assoleix un 2,8% de quota de pantalla aquest octubre i iguala el seu millor resultat en aquest mes dels darrers 18 anys. Pel que fa a La 2Cat, millora l'audiència mitjana respecte al setembre amb programes com 'Pla Seqüència', que registra un 8,3% i 111.000 espectadors al capítol amb Carles Puigdemont. Els informatius de RTVE Catalunya assoleixen la millor audiència en un mes d'octubre des de 2007, amb una quota mitjana de l'11,8% i 125.000 espectadors.
La millor dada d’octubre dels últims 18 anys
Aquest octubre, La 2 a Catalunya registra un 2,8% de quota de pantalla i iguala el seu millor resultat en aquest mes des del 2007. En aquest sentit, la cadena manté el mateix resultat que l’any anterior i arriba als 3.568.000 espectadors únics, un 45,3% de la població catalana. Es tracta de la xifra més alta de contactes en un mes d’octubre des del 2023.
Pel que fa a La 2Cat, que comptabilitza exclusivament l'audiència de la programació pròpia de la cadena, registra a l'octubre una quota del 2,2%. Així mateix, el canal millora una dècima respecte al setembre gràcies a programes en català destacats com 'Pla Seqüència', que al seu capítol amb Carles Puigdemont va aconseguir un 8,3% de quota i 111.000 espectadors.
Els informatius de RTVE Catalunya assoleixen el millor octubre dels darrers 19 anys
Els informatius de RTVE Catalunya, en el seu conjunt a La 1, a La 2Cat i al Canal 24h de les dues edicions de dilluns a diumenge, obtenen al setembre un 11,8% de quota de pantalla i 125.000 espectadors de mitjana. En aquesta línia, aquest conjunt creix en 21.000 espectadors respecte a l'octubre de 2025 i en 7.000 respecte al setembre passat.
Per edicions, la primera edició de 'L'Informatiu migdia', de dilluns a divendres a les 13.55 h, registra una quota del 12,7% i 128.000 espectadors. La segona edició, de dilluns a divendres, obté un 9,1% de quota i 121.000 espectadors. En aquest sentit, millora més d'un punt respecte al setembre passat i iguala el màxim històric que va registrar a l'octubre de 2012. Pel que fa a 'L'Informatiu cap de setmana', registra una quota del 13% i 123.000 espectadors, i se situa també entre els millors resultats d'un mes d'octubre dels darrers 19 anys.