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La 2 a Catalunya fa el seu millor octubre dels últims 18 anys

  • La cadena tanca aquest mes amb un 2.8% de quota i més de 3,56 milions d'espectadors únics
  • El 'Pla Seqüència' amb Carles Puigdemont és el programa més vist de La 2Cat amb un 8.3% de quota i 111.000 espectadors
  • Els informatius de RTVE Catalunya registren el millor octubre dels darrers 19 anys amb una mitjana de 125.000 espectadors
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Logo La2CatCOMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

La 2 a Catalunya assoleix un 2,8% de quota de pantalla aquest octubre i iguala el seu millor resultat en aquest mes dels darrers 18 anys. Pel que fa a La 2Cat, millora l'audiència mitjana respecte al setembre amb programes com 'Pla Seqüència', que registra un 8,3% i 111.000 espectadors al capítol amb Carles Puigdemont. Els informatius de RTVE Catalunya assoleixen la millor audiència en un mes d'octubre des de 2007, amb una quota mitjana de l'11,8% i 125.000 espectadors.

La millor dada d’octubre dels últims 18 anys

Aquest octubre, La 2 a Catalunya registra un 2,8% de quota de pantalla i iguala el seu millor resultat en aquest mes des del 2007. En aquest sentit, la cadena manté el mateix resultat que l’any anterior i arriba als 3.568.000 espectadors únics, un 45,3% de la població catalana. Es tracta de la xifra més alta de contactes en un mes d’octubre des del 2023.

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Carles Puigdemont al programa 'Pla seqüència'

Pel que fa a La 2Cat, que comptabilitza exclusivament l'audiència de la programació pròpia de la cadena, registra a l'octubre una quota del 2,2%. Així mateix, el canal millora una dècima respecte al setembre gràcies a programes en català destacats com 'Pla Seqüència', que al seu capítol amb Carles Puigdemont va aconseguir un 8,3% de quota i 111.000 espectadors.

Els informatius de RTVE Catalunya assoleixen el millor octubre dels darrers 19 anys

Els informatius de RTVE Catalunya, en el seu conjunt a La 1, a La 2Cat i al Canal 24h de les dues edicions de dilluns a diumenge, obtenen al setembre un 11,8% de quota de pantalla i 125.000 espectadors de mitjana. En aquesta línia, aquest conjunt creix en 21.000 espectadors respecte a l'octubre de 2025 i en 7.000 respecte al setembre passat.

Debbie Padilla, presentadora de 'L'Informatiu' de RTVE Catalunya

Debbie Padilla, presentadora de 'L'Informatiu' de RTVE Catalunyajosep echaburuJOSEP ECHABURU

Per edicions, la primera edició de 'L'Informatiu migdia', de dilluns a divendres a les 13.55 h, registra una quota del 12,7% i 128.000 espectadors. La segona edició, de dilluns a divendres, obté un 9,1% de quota i 121.000 espectadors. En aquest sentit, millora més d'un punt respecte al setembre passat i iguala el màxim històric que va registrar a l'octubre de 2012. Pel que fa a 'L'Informatiu cap de setmana', registra una quota del 13% i 123.000 espectadors, i se situa també entre els millors resultats d'un mes d'octubre dels darrers 19 anys.