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Aplazado el acto de presentación de resultados y entrega de diplomas de la VIII Convocatoria de Impulsa Visión RTVE

Crespón o lazo negro de tela satinada dispuesto de manera centrada sobre un fondo blanco con sombras proyectadas.
Equipo de Impulsa Visión RTVE

Como consecuencia de la tragedia provocada por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, y por la declaración de tres días de luto oficial, queda aplazado hasta nueva fecha el acto de balance de resultados y entrega de diplomas de la VIII Convocatoria de Impulsa Visión RTVE ayudas a la investigación, que iba a tener lugar este jueves, 29 de octubre de 2026, en la Real Academia de Ingeniería de Madrid. Lamentamos las molestias que podamos ocasionar.