Aplazado el acto de presentación de resultados y entrega de diplomas de la VIII Convocatoria de Impulsa Visión RTVE

Como consecuencia de la tragedia provocada por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, y por la declaración de tres días de luto oficial, queda aplazado hasta nueva fecha el acto de balance de resultados y entrega de diplomas de la VIII Convocatoria de Impulsa Visión RTVE ayudas a la investigación, que iba a tener lugar este jueves, 29 de octubre de 2026, en la Real Academia de Ingeniería de Madrid. Lamentamos las molestias que podamos ocasionar.