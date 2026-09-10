Sorteo de la BonoLoto del miércoles 9 de septiembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 9 de septiembre fue la siguiente:
23 - 29 - 25 - 12 - 40 - 16 . Complementario: 47. Reintegro: 9.
Con una recaudación de 2.334.639,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|72.230,38
|Tercera (5)
|103
|701,27
|Cuarta (4)
| 4.366
|24,82
|Quinta (3)
|82.071
|4,00
|Reintegro
|464.362
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.