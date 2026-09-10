Sorteo de la BonoLoto del miércoles 9 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 9 de septiembre fue la siguiente:

23 - 29 - 25 - 12 - 40 - 16 . Complementario: 47. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.334.639,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 72.230,38 Tercera (5) 103 701,27 Cuarta (4) 4.366

24,82 Quinta (3) 82.071 4,00 Reintegro 464.362 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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