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RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto del miércoles 9 de septiembre

Para todos los públicos Sandra Daviú presenta los resultados de la Bonoloto del miércoles 09/09/2026 en RTVE. Los números ganadores son 12, 16, 23, 25, 29, 40, con complementario C47 y reintegro R9.
Sorteo de la Bonoloto del 09/09/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 9 de septiembre fue la siguiente:

23 - 29 - 25 - 12 - 40 - 16 . Complementario: 47. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.334.639,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 2 72.230,38
Tercera (5) 103 701,27
Cuarta (4) 4.366
 24,82
Quinta (3) 82.071 4,00
Reintegro 464.362 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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