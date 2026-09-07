Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 6 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 6 de septiembre fue la siguiente:

5 - 20 - 4 - 14 - 13 - 2. Reintegro: 5. Caballo ganador cuarta carrera: 7.

Con una recaudación de 78.512 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.790.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 1 2.355,36 4ª (5 números) 13 241,58 5ª (4 números + caballo ganador) 104 15,10 6ª (4 números) 414 7,59 7ª (3 números + caballo ganador) 1.080 2,91 Reintegro 7.629 1,00