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RTVE Loterías

Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 6 de septiembre

Lototurf 06 09 26
Sorteo de Lotería Lototurf: 06/09/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 6 de septiembre fue la siguiente:

5 - 20 - 4 - 14 - 13 - 2. Reintegro: 5. Caballo ganador cuarta carrera: 7.

Con una recaudación de 78.512 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.790.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE
2ª (6 números) 0 BOTE
3ª (5 números + caballo ganador) 1 2.355,36
4ª (5 números) 13 241,58
5ª (4 números + caballo ganador) 104 15,10
6ª (4 números) 414 7,59
7ª (3 números + caballo ganador) 1.080 2,91
Reintegro 7.629 1,00

Quíntuple plus

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:

Primera carrera: 2 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 1 Cuarta carrera: 7 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 7.

Con una recaudación de 18.255 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 16.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría) 0 PLUSBOTE
1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 6 730,20
2ª (5 caballos ganadores) 104 14,60
3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 71 14,60
4ª (4 caballos ganadores) 1.111 8,21

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

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