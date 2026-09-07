Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 6 de septiembre
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 6 de septiembre fue la siguiente:
5 - 20 - 4 - 14 - 13 - 2. Reintegro: 5. Caballo ganador cuarta carrera: 7.
Con una recaudación de 78.512 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.790.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|1
|2.355,36
|4ª (5 números)
|13
|241,58
|5ª (4 números + caballo ganador)
|104
|15,10
|6ª (4 números)
|414
|7,59
|7ª (3 números + caballo ganador)
|1.080
|2,91
|Reintegro
|7.629
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 2 Segunda carrera: 3 Tercera carrera: 1 Cuarta carrera: 7 Quinta carrera: Primero: 2 Segundo: 7.
Con una recaudación de 18.255 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 16.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|6
|730,20
|2ª (5 caballos ganadores)
|104
|14,60
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|71
|14,60
|4ª (4 caballos ganadores)
|1.111
|8,21
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.