Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 6 de septiembre
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 6 de septiembre fue la siguiente:
27 - 46 - 50 - 30 - 25. Número clave (reintegro): 3.
Con una recaudación de 4.012.171,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 16.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|0
|0,00
|3ª (4+1)
|19
|10.833,76
|4ª (4+0)
|153
|241,48
|5ª (3+1)
|943
|44,78
|6ª (3+0)
|7.884
|17,41
|7ª (2+1)
|16.466
|6,41
|8ª (2+0)
|131.667
|3,00
|Reintegro (0+1)
|293.809
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.