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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 6 de septiembre

Para todos los públicos Sandra Daviú presenta los números ganadores de la Bonoloto del 06/09/2026 en un estudio de rtve play. Los números son 4, 10, 21, 30, 31, 48, con complementario 37 y reintegro 3.
Sorteo de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva del 06/09/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 6 de septiembre fue la siguiente:

27 - 46 - 50 - 30 - 25. Número clave (reintegro): 3.

Con una recaudación de 4.012.171,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 16.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 0 0,00
3ª (4+1) 19 10.833,76
4ª (4+0) 153 241,48
5ª (3+1) 943 44,78
6ª (3+0) 7.884 17,41
7ª (2+1) 16.466 6,41
8ª (2+0) 131.667 3,00
Reintegro (0+1) 293.809 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

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