Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 6 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 6 de septiembre fue la siguiente:

27 - 46 - 50 - 30 - 25. Número clave (reintegro): 3.

Con una recaudación de 4.012.171,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 16.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 19 10.833,76 4ª (4+0) 153 241,48 5ª (3+1) 943 44,78 6ª (3+0) 7.884 17,41 7ª (2+1) 16.466 6,41 8ª (2+0) 131.667 3,00 Reintegro (0+1) 293.809 1,50

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