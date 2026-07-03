Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 2 de julio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 2 de julio fue la siguiente:

7 - 18 - 44 - 39 - 49 - 3 Complementario: 28. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 3.261.281,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 4.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 200.712,94 Tercera (5) 89 1.127,60 Cuarta (4) 6.035

24,94 Quinta (3) 116.003 4,00 Reintegro 648.741 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 5 - 40 - 12 - 35 - 33 - 14. Complementario: 9. Reintegro: 5. Joker: 9423082 Con una recaudación de 11.001.781 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 27.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 8 25.468,21 3ª categoría (5) 228 1.485,02 4ª categoría (4) 10.684

50,85 5ª categoría (3) 194.380 8,00 Reintegro 1.259.750

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 9423082 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 942308-/ -423082 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 94230-- / --23082 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 9423--- / ---3082 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 942---- / ----082 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 94----- / -----82 5,00 7ª (primera o última cifra) 9------ / ------2 1,00