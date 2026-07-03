Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 2 de julio
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
- Toda la información sobre Lotería Nacional en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 2 de julio fue la siguiente:
7 - 18 - 44 - 39 - 49 - 3 Complementario: 28. Reintegro: 1.
Con una recaudación de 3.261.281,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 4.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|200.712,94
|Tercera (5)
|89
|1.127,60
|Cuarta (4)
| 6.035
|24,94
|Quinta (3)
|116.003
|4,00
|Reintegro
|648.741
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
5 - 40 - 12 - 35 - 33 - 14. Complementario: 9. Reintegro: 5. Joker: 9423082
Con una recaudación de 11.001.781 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 27.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|8
|25.468,21
|3ª categoría (5)
|228
|1.485,02
|4ª categoría (4)
| 10.684
|50,85
|5ª categoría (3)
|194.380
|8,00
|Reintegro
|1.259.750
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|9423082
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|942308-/ -423082
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|94230-- / --23082
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|9423--- / ---3082
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|942---- / ----082
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|94----- / -----82
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|9------ / ------2
|1,00
Lotería Nacional
El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 07360.
El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 05699.
Los reintegros correspondieron al 0, 1 y 7.
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.