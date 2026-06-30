Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 29 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 29 de junio fue la siguiente:
11 - 46 - 22 - 12 - 42 - 21 . Complementario: 18 Reintegro: 9.
Con una recaudación de 2.706.485 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 3.200.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|0
|0,00
|Tercera (5)
| 84
| 2.990,84
|Cuarta (4)
|5.185
|24,23
|Quinta (3)
|95.121
|4,00
|Reintegro
|535.331
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
24 - 25 - 43 - 17 - 47 - 18. Complementario: 7. Reintegro: 2. Joker: 2388255
Con una recaudación de 6.340.832 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 24.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|719.708,61
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 58.354,75
|3ª categoría (5)
|84
|2.547,23
|4ª categoría (4)
|5.911
|52,65
|5ª categoría (30)
|113.527
|8,00
|Reintegro
|599.985
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|2388255
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|238825-/ -388255
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|23882-- / --88255
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|2388--- / ---8255
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|238---- / ----255
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|23----- / -----55
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|2------ / ------5
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.