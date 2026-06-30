Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 29 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 29 de junio fue la siguiente:

11 - 46 - 22 - 12 - 42 - 21 . Complementario: 18 Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.706.485 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 3.200.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 84

2.990,84

Cuarta (4) 5.185 24,23 Quinta (3) 95.121 4,00 Reintegro 535.331 0,50