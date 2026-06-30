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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 29 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 29/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 29/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 29 de junio fue la siguiente:

11 - 46 - 22 - 12 - 42 - 21 . Complementario: 18 Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.706.485 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 3.200.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 0 0,00
Tercera (5) 84
 2.990,84
Cuarta (4) 5.185 24,23
Quinta (3) 95.121 4,00
Reintegro 535.331 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

24 - 25 - 43 - 17 - 47 - 18. Complementario: 7. Reintegro: 2. Joker: 2388255

Con una recaudación de 6.340.832 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 24.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 719.708,61
2º categoría (5+Complemetario) 2 58.354,75
3ª categoría (5) 84 2.547,23
4ª categoría (4) 5.911 52,65
5ª categoría (30) 113.527 8,00
Reintegro 599.985 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 2388255 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 238825-/ -388255 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 23882-- / --88255 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 2388--- / ---8255 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 238---- / ----255 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 23----- / -----55 5,00
7ª (primera o última cifra) 2------ / ------5 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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