La Orquesta y Coro RTVE finaliza su gira de cinco conciertos por La Rioja

Con esta gira, la Orquesta y Coro RTVE sigue fiel a su compromiso de llevar la cultura por toda España. Durante el último fin de semana de junio, ha tocado en varios de los lugares más emblemáticos de la comunidad, con una propuesta que ha mezclado grandes clásicos europeos, polifonía virreinal y danza española.

El viaje empezó el viernes 26 en Santo Domingo de la Calzada. Aarón Zapico se puso al frente de ‘Vivaldi: De la tierra al cielo’, una selección de obras del compositor italiano que incluyó el Gloria y los movimientos de Primavera y Verano de Las Cuatro Estaciones. El concierto, que contó con el violín solista de Iván López y las voces de Raquel Albarrán y Ekaterina Antipova, fue todo un éxito gracias a la dirección de Zapico. Su versión estuvo llena de dinamismo, fuerza, ritmo y carácter, tanto, que el público se puso en pie y tuvieron que interpretar un bis.

El sábado 27 hubo doble cita. La jornada arrancó por la mañana en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla con un recital de cámara de la sección de metal. Los trompetistas Borja Antón, Germán Asensi y Carlos Higón, junto a Rafael Más en la percusión y Alberto Martínez al órgano, tocaron piezas de Monteverdi, Telemann y Bach, entre otros. Lo más llamativo fue escuchar una formación de viento, metal y percusión dentro de una iglesia; la acústica tan envolvente hizo que la música sonara imponente. Además, el trompetista Carlos Higón fue presentando cada obra antes de tocarla, lo que ayudó al público a entender y disfrutar mucho más de lo que estaba escuchando.

Por la tarde, la actividad se trasladó a Logroño con el espectáculo ‘Fuego y Duende’. Dirigidos por Marc Korovitch, el guitarrista y compositor Juan Manuel Cañizares y el coreógrafo y bailarín Antonio Najarro, ambos Premios Nacionales de Música y Danza, presentaron un programa de homenaje a Paco de Lucía y a la música de Falla, Albéniz y Rimski-Kórsakov. El concierto fue un éxito absoluto: la gente terminó en pie ovacionando a la orquesta, al coro y a los solistas, por lo que regalaron varias propinas.

La gira acabó el domingo 28 con dos propuestas muy distintas. Por la mañana, en Cañas, un grupo vocal rescató la música virreinal que refleja el intercambio cultural entre España y América en los siglos XVI y XVII. La música renacentista sonó espectacular en el marco del Monasterio de Santa María la Mayor de Cañas. Como detalle especial, los tenores Igor Peral y Diego Neira tocaron también instrumentos de percusión de la época.

Por la tarde, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada cerró el cartel con el concierto ‘Una tarde de domingo en Leipzig’. El grupo Selected Bach y varios solistas interpretaron las Cantatas BWV 82, 84 y 131 del compositor alemán. Para escuchar la música de Bach, el templo se rodeó de románticas velas. Justo cuando los músicos salían al escenario, empezaron a sonar las campanas de la catedral para dar comienzo al concierto. Fue el broche de oro perfecto para la gira, con un lleno prácticamente total.