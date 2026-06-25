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Sorteo de la BonoLoto del miércoles 24 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto: 24/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto del 24/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 24 de junio fue la siguiente:

45 - 15 - 31 - 39 - 22 - 1. Complementario: 6. Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.200.277 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 1 136.561,73
Tercera (5) 69 989,58
Cuarta (4) 4.114
 24,90
Quinta (3) 76.829 4,00
Reintegro 439.878 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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