Sorteo de la BonoLoto del miércoles 24 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 24 de junio fue la siguiente:

45 - 15 - 31 - 39 - 22 - 1. Complementario: 6. Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.200.277 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 136.561,73 Tercera (5) 69 989,58 Cuarta (4) 4.114

24,90 Quinta (3) 76.829 4,00 Reintegro 439.878 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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