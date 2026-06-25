Sorteo de la BonoLoto del miércoles 24 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 24 de junio fue la siguiente:
45 - 15 - 31 - 39 - 22 - 1. Complementario: 6. Reintegro: 5.
Con una recaudación de 2.200.277 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|136.561,73
|Tercera (5)
|69
|989,58
|Cuarta (4)
| 4.114
|24,90
|Quinta (3)
|76.829
|4,00
|Reintegro
|439.878
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.