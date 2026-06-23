La Orquesta y Coro RTVE regresa a La Rioja con una ambiciosa gira de cinco conciertos

La Orquesta y Coro RTVE reafirma su compromiso con la difusión de la cultura con su gira por La Rioja. Durante el último fin de semana de junio, la formación actuará en algunos de los escenarios más emblemáticos de la región, ofreciendo una programación que combina grandes clásicos europeos, polifonía virreinal y danza española.

La actividad comenzará el viernes 26 en Santo Domingo de la Calzada. El director Aaron Zapico liderará el programa "Vivaldi: De la tierra al cielo", una selección que incluye piezas fundamentales como el Gloria y pasajes de Las Cuatro Estaciones (Primavera y Verano). El concierto contará con el virtuosismo al violín de Iván López y las voces de Raquel Albarrán y Ekaterina Antipova.

El sábado 27, la gira vivirá una jornada doble marcada por la diversidad de estilos:

El Monasterio de San Millán de la Cogolla será el escenario de un recital de cámara centrado en el brillo de los metales. Los trompetistas Borja Antón, Germán Asensi y Carlos Higón, acompañados por Rafael Más (percusión) y Alberto Martínez (órgano), interpretarán obras de Monteverdi, Telemann y Bach, entre otros.

La capital riojana acogerá, por su parte, el espectáculo de gran formato ‘Fuego y Duende’. Bajo la dirección de Marc Korovitch, el guitarrista y compositor Juan Manuel Cañizares y el bailarín Antonio Najarro, ambos reconocidos con el Premio Nacional de Música y Danza, respectivamente, pondrán en escena un programa que rinde homenaje al maestro Paco de Lucía y recorre la esencia española a través de obras de Falla, Albéniz y Rimski-Kórsakov.

La gira concluirá el domingo 28 con dos propuestas de gran profundidad espiritual:

En la localidad de Cañas, un conjunto vocal de ocho voces recuperará el patrimonio de la música virreinal con piezas de autores como Juan de Araujo, Juan Gutiérrez de Padilla y Gaspar Fernández, que reflejan el intercambio cultural entre España y América en los siglos XVI y XVII.

Por la tarde, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada pondrá el broche de oro con el programa "Una tarde de domingo en Leipzig", donde el grupo Selected Bach y un elenco de solistas encabezado por la soprano Galina Gurina y el tenor César Arrieta, interpretará las Cantatas BWV 82, 84 y 131.

Este ciclo de conciertos cuenta con el respaldo del Gobierno de La Rioja y la ‘Fundación San Millán de la Cogolla’ en el marco de la celebración del ‘Festival Escenario vivo’.